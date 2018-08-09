Son dakika... Ordu'yu sel vurdu, denizde fındık adası oluştu... İşte son durum

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ordu'da sel felaketi yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alanda etkili oldu, 7 kişi yaralandı. 7 köprü yıkıldı, çok sayıda kişi de mahsur kaldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaralanan 7 kişinin tedavilerinin devam ettiğini belirtirken, “100’e yakın mahallemizde ciddi hasar var. 7 ilçemiz, yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alan bu afetten etkilendi. Tesellimiz can kaybının olmaması” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir köprünün yıkıldığını anımsatarak “Yedi köprü yıkılmış ama bununla ilgili tüm çalışmaları arkadaşlar yapıyor. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybıdır, Allah’a şükürler olsun bir can kaybımız söz konusu değil.” dedi.

FINDIK HASADI DENİZE AKTI

Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi. Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu. Mevsimlik fındık işçisi olarak Ordu’ya gelen işçiler, kaldıkları yerden tahliye edildiler.

''60 YAŞINDAYIM, BÖYLE BİR YAĞIŞ ŞEKLİ YAŞAMADIM''

Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi Muhtarı Yakup Balcı, ''Bizim Karadenizimizin geçim kaynağı fındık ve mısır. Fındığımız büyük oranda, harmandan; saat 08:30'ta yağışın fırtınanın gelişiyle kimse ne olduğunu anlayamadan dışarı bile çıkamadan fındık sellere karıştı. Vatandaşlar mağdur oldu. Yaklaşık 40 dakika sürdü ama ne olduysa alıp götürdü. Ben 60 yaşındaydım, bu zamana kadar böyle yağış şekli fırtına yaşamadım. Bu bir afet. Yollarımız sanki dağdan bayırdan gelen topraklar sayesinde kamyonlarla doldurmuş gibi kapalı durumda. Belediyemiz geceden bu yana açmak için uğraşıyorlar. Çalışmalarımız devam edecek.'' diyerek felaketi anlattı.

FATSA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: 'FINDIK ÜRETİCİLERİ MAĞDUR OLDU''

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fatsa ve Ünye ilçesindeki üreticilerin büyük bölümünün toplanan fındığı kuruması için evlerinin önündeki harmanlara ya da müsait bölgelerde kaldırıma serdiğini söyledi.

Bölgede etkili olan yağışın fındık üreticilerini de etkilediğini belirten Kibar, "Üreticiler, harmandaki fındığın büyük bölümünün denize sürüklenmesi sonucu mağdur oldu. Önümüzdeki günlerde üreticilerin mağduriyetini gidermek için çalışma yapacağız." dedi.

Kibar, şu an için ne kadar mahsulün suya kapıldığını bilmediklerini vurgulayarak, bunun ancak tespit çalışmasının ardından belirlenebileceğini sözlerine ekledi.

CNN TÜRK METEOROLOJİ EDİTÖRÜ SÜRMELİ: ''ORDU'DA BUGÜN DE YAĞIŞ SÜRECEK''

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ordu'da bugün de yağışların süreceğini söyledi.

Sürmeli, şunları söyledi:

''Karadeniz ve Ordu çevresinde bugün de günün büyük kısmında yağışlar sürecek. Miktarı dünkü kadar olmasa da, çalışmaları zorlaştıracaktır. Dolayısıyla Samsun, Sinop çevrelerinde bölgesel ama Ordu çevrelerinde daha kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz.

Yurt genelinde Karadeniz'in orta ve doğusu sağanaklar almayı sürdürüyorlar. Deniz suyu sıcaklığı son 10-12 yıl içinde çok büyük artışlar gösterdi. Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz bu şekilde. Deniz suyu sıcaklığının bu kadar tırmanıyor olması çok büyük bir risk.

Dün hava 22, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceydi. Bu da denizden çok ciddi destek ve kuzey rüzgarlardan şehir büyük bir yağış alıyordu. Bu yağışlar bugün de kesintilerle devam ediyor. Ancak önümüzdeki zamanlar için Karadeniz ve Akdeniz için böyle potansiyel tehlikenin olduğunu hatırlatalım.''

Ordu'daki selden en çok etkilenen ilçelerden birisi Ünye'ydi.

METEOROLOJİ'DEN SAMSUN, ORDU, GİRESUN, RİZE VE ARTVİN İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yer yer şiddetli (100 kilogram/metrekare) yağışların etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın öğle saatlerine kadar Karadeniz'in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği kaydedildi. Denizci ve balıkçıların dikkatli olmaları istendi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu’ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı’nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye’ye geçti, oluşan tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü’nde de incelemelerde bulunan Oktay, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''DEVLET OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ''

"Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Böyle bir şey keşke olmasaydı, fakat çok yoğun bir yağış var. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe ile Çaybaşı ilçelerinde etkili olan son yılların en etkili yağışlarından biri gerçekleşiyor. Gece geç saat olmasına rağmen yağışlar halen devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre; yağışlar devam edecek. Gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldığı yerlerden kurtarılmış durumdadır. Hamdolsun herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda ameliyatta olan bir vatandaşımız var, kendisine acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz devlet olarak her ne gerekiyorsa yapacağız."

YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada ise sel felaketinin yaşandığı kent ve ilçelerinde saat 23.50’den itibaren yeniden yağmur yağışı başladı. Sabah 04:00'e yağmur devam etti. AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Özel İdare ekipleri ile iş makineleri de bölgede olası yeni bir sel ve heyelana karşı müdahaleye hazır şekilde konuşlandırıldı.

CEVİZDERE KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu arada, Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü’nde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirilmeye başladı. Ekipler, onarımına başladıkları köprüdeki demir bariyerleri keserek çıkarmak için başlattıkları çalışmalarına gece boyu devam etti.

Cevizdere Köprüsü’nün yıkılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Cevizdere kenarında iş yeri bulunan esnaf Recep Ali Demir, aşırı yağışla birlikte yaklaşık 15 yıldır görülmeyen bir su gördüklerini söyledi.

Büyük ağaçların, köprü ayağına birikme yaptığını ve köprüyü yıktığını anlatan Demir, "O anın görüntülerini de aldık. Çok aşırı derece zayiat var. Büyük ağaçlar, köprünün ayaklarını doldurunca haliye güç oluşturdu ve köprüyü yıktı. Gözümüzün önünde komple devrildi." dedi.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Sel felaketinin yaşandığı Ordu’da selin getirdiği yıkım etkisi sabah saatlerinden itibaren daha net anlaşılmaya başlandı. Birçok hayvan sel sularına kapılarak telef olurken, can kaybının yaşanmadığı selin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.