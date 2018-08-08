Ordu'da sel felaketi

Ordu'da şiddetli yağış Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde sele neden oldu. Ünye'de taşkın sonucu dört köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde de etkili oldu. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, "Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim" diye konuştu. Ordu'nun Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir ok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
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