Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...
Ordu'da sel felaketi yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alanda etkili oldu, 7 kişi yaralandı. 7 köprü yıkıldı, çok sayıda kişi de mahsur kaldı. Öte yandan, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 24 saat arayla yaşanan 2 sel felaketinde 450 dekarlık sera, 14 ev ve 3 ahır çamura gömüldü, en az 22 küçükbaş hayvan öldü.
Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu 2 katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi kepçe ile kurtarıldı. Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. İşyerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşları AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.
Fatsa’da Kurtuluş ve Yalıköy mahalleleri Cinli Deresi’nin taşmasıyla su altında kaldı. Fatsa’da çadırlarında mahsur kalan mevsimlik işçileri jandarma kurtardı.
7 YARALI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaralanan 7 kişinin tedavilerinin devam ettiğini belirtirken, “100’e yakın mahallemizde ciddi hasar var. 7 ilçemiz, yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alan bu afetten etkilendi. Tesellimiz can kaybının olmaması” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı telefonla arayarak bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir köprünün yıkıldığını anımsatarak “Yedi köprü yıkılmış ama bununla ilgili tüm çalışmaları arkadaşlar yapıyor.
Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybıdır, Allah’a şükürler olsun bir can kaybımız söz konusu değil.” dedi.
Antalya
ÇAMUR YUTTU
ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde 24 saat arayla yaşanan 2 sel felaketinde 450 dekarlık sera, 14 ev ve 3 ahır çamura gömüldü, en az 22 küçükbaş hayvan öldü. Elmalı’da pazartesi günü saat 17.00’de başlayan ve yaklaşık bir saat etkili olan yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle tarım bölgesi olan Salur, Eskihisar, Yapraklı ve Yılmazlı mahallelerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu kez hayvancılık yapılan Karaköy Mahallesi’nde şiddetli yağış etkili oldu. 45 dakika süren yağış yamaçtan sürüklediği çamur, taş ve ağaç dallarını mahalle meydanına taşıdı. Sel nedeniyle 4 ev ve 3 ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken, 10 evde ise kısmi hasar oluştu.
BİNLERCE KAMYON ÇAMUR
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Karaköy Mahalle meydanında 2 metre çamura battık. Binlerce kamyon çamur var. Altyapı tamamen yok oldu” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi sel sonrası çamur içerisinde kalan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara eşya ve yiyecek yardımında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elmalı’daki sel felaketinden etkilenenlerin borçlarının erteleneceğini duyurdu. (Mehmet AKIN / DHA)
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