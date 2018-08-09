Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaradeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...
GeriGündem Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Nedim KOVAN-Ferudun ALTUNTAŞ/DHA
09.08.2018 - 01:19, Son Güncelleme:

Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

Ordu'da sel felaketi yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alanda etkili oldu, 7 kişi yaralandı. 7 köprü yıkıldı, çok sayıda kişi de mahsur kaldı. Öte yandan, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 24 saat arayla yaşanan 2 sel felaketinde 450 dekarlık sera, 14 ev ve 3 ahır çamura gömüldü, en az 22 küçükbaş hayvan öldü.

65
  • Orduda sel felaketi
  • Orduda sel felaketi
  • Orduda sel felaketi
  • Orduda sel felaketi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu 2 katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi kepçe ile kurtarıldı. Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. İşyerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşları AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Fatsa’da Kurtuluş ve Yalıköy mahalleleri Cinli Deresi’nin taşmasıyla su altında kaldı. Fatsa’da çadırlarında mahsur kalan mevsimlik işçileri jandarma kurtardı.

Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

7 YARALI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaralanan 7 kişinin tedavilerinin devam ettiğini belirtirken, “100’e yakın mahallemizde ciddi hasar var. 7 ilçemiz, yaklaşık 500 bin nüfusun yaşadığı alan bu afetten etkilendi. Tesellimiz can kaybının olmaması” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir köprünün yıkıldığını anımsatarak “Yedi köprü yıkılmış ama bununla ilgili tüm çalışmaları arkadaşlar yapıyor.

Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır. Maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybıdır, Allah’a şükürler olsun bir can kaybımız söz konusu değil.” dedi.

Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak
"Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak"

Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

Antalya

ÇAMUR YUTTU

ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde 24 saat arayla yaşanan 2 sel felaketinde 450 dekarlık sera, 14 ev ve 3 ahır çamura gömüldü, en az 22 küçükbaş hayvan öldü. Elmalı’da pazartesi günü saat 17.00’de başlayan ve yaklaşık bir saat etkili olan yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle tarım bölgesi olan Salur, Eskihisar, Yapraklı ve Yılmazlı mahallelerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu kez hayvancılık yapılan Karaköy Mahallesi’nde şiddetli yağış etkili oldu. 45 dakika süren yağış yamaçtan sürüklediği çamur, taş ve ağaç dallarını mahalle meydanına taşıdı. Sel nedeniyle 4 ev ve 3 ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken, 10 evde ise kısmi hasar oluştu.

BİNLERCE KAMYON ÇAMUR

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Karaköy Mahalle meydanında 2 metre çamura battık. Binlerce kamyon çamur var. Altyapı tamamen yok oldu” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi sel sonrası çamur içerisinde kalan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara eşya ve yiyecek yardımında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elmalı’daki sel felaketinden etkilenenlerin borçlarının erteleneceğini duyurdu. (Mehmet AKIN / DHA)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Teröre karşı yeni 'A Takımı'

Karadeniz’den Akdeniz’e sel felaketi...

Siyah valizle geldi gece denize girdi... Kötü haber geldi

Anadolu'daki küçük İsveç