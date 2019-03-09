Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: İmha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi'' denildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle