Son dakika... KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'den önemli bir adım geldi. 45 yıldır yaşamın olmadığı Maraş kentine adım atılma kararı alındı.

Konuyla ilgili A Haber'e konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Yıllardan beri Maraş kapalı. Gerçekten de büyük bir merakla nasıl bir politika izleneceği beklenmekteydi. Hükümetimiz böyle bir adım atmayı düşünmüştür. Sayın Dışişleri Bakanımız da bu çalışmayı hazırlamıştır. Orada 'envanter çalışması' dediğimiz de yüzlerce otel, çok sayıda arazi ve Osmanlı tapusu halinde tartışma konusu olan bir takım vakıf arazileri ve bu envanterlerin ortaya çıkması ve dolayısıyla bizim de iddialarımızla orada başlatılacak olan bir takım inşaat ve yapılaşma gündemimizdedir." ifadelerini kullandı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Çok yerinde bir karar olmuştur. Çünkü orası terk edilmiş vaziyette. Şuana kadar hiçbir adım atılmamıştı. Böyle bir adım atılması ileriye yöneliktir ve bizim projelerimizi daha da somutlaştıracak. Bunu çeşitli kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde yapmak durumundayız ama bugün aldığımız bu karar son derece yerindedir.

Güney Kıbrıs'tan bir itiraz gelecek mi sorusuna yanıt veren Tatar, 'İtiraz gelebilir ama günün sonunda burası bizim yönetimimizdedir. Tabi ki Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bunu değerlendirmek durumundayız. Yapılması gerekenler yapılacaktır. Bu bir başlangıçtır. Kararlılıkla ileriye götürülecektir."

'ADIM ATMAK GEREKİYORDU'

DHA'nın edindiği bilgilere göre, kapalı Maraş'ın statüsünün netleşmesi için KKTC ve Ankara birlikte hareket etme kararı aldı. Buna göre, ilk KKTC'den uzman bir ekip Maraş'a girecek, taşınır ve taşınmaz mülklerin listesini çıkaracak.

Ortaya çıkacak bilimsel rapor eşliğinde açıklama yapılacak. DHA'ya konuşan üst düzey bir yetkili, "Kapalı Maraş konusunda artık bir adım atılması gerekiyordu. Bunun çalışması yapılacak" dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

Maraş dünya starları ve zenginlerinin uğrak noktalarından birisiydi. Marliyn Monroe’dan Sophia Loren’e kadar birçok ünlü isim buraya geldi, tatil yaptı. Şimdi ise ‘Hayalet Şehir’ olarak biliniyor.

ÖZERSAY’DAN, BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,"Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" dedi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldık. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak olan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına raporlamakla görevlendirilecek. Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama ertesinde ortaya çıkacak verilere dayalı olarak bundan böyle atılacak olan adımlar da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilecektir. Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraşın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraşta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de önümüzdeki haftalarda genel bir çağrı yapılacaktır. Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti Başkanlarıyla bu konuda görüş alış-verişinde bulunacağız."