AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 23:42,
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için" ifadelerini kullandı.
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