Son dakika: Kar İstanbul'un dibine kadar sokuldu!

EDİRNE KARA TESLİM

Akşam saatlerine kadar ince ince ve zaman zaman da sulu şekilde yağan kar Edirne'de bir anda yoğun olarak yağmaya başladı.

Kısa sürede zemin ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 5'e kadar düşecek.

Kısa sürede yolları da beyaza bürüyen kar nedeniyle özellikle uluslararası statüdeki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolların kapanmaması için ekipler önlemlerini aldı. Teyakkuz durumuna geçen ekipler, gerektiğinde müdahale için küreme yapmak amacıyla sınır kapıları yakınlarına konuşlandırıldı.

Bu arada pek çok Osmanlı eserine de ev sahipliği yapan Edirne'de kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıklarda seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu.

MİKROFONLA KAR SEVİNCİ

Edirne’de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesi'ne attı.

Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, “Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz” diye konuştu.

Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, “Görüyorsunuz burası Trakya” diyerek eğlenceli bir video kaydedildi.

KIRKLARELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Demirköy ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, etkisini arttırdı.



Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 10, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.



Kar yağışının etkisini arttırdığı Demirköy ilçesinde ise sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.



Bazı sürücüler ise kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı.



Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.



Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, Çarşamba gününe kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine girdiğini söyledi.



Kocaman, Marmara Bölgesin'de Trakya'da kar yağışının başlayacağını, çarşamba günü de kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışının etkisini artıracağını kaydetti.



İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görüldüğünü dile getiren Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı gece 03.00'a kadar Avrupa yakasında, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasında devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." diye konuştu.

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