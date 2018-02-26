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    Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

    AA
    26.02.2018 - 20:30 | Son Güncelleme:

    Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verileceği bildirildi. Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de eğitime yarın bir gün ara verildi. Yağış nedeniyle Trakya Üniversitesi Senatosu, eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı

    Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik emrince olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köylerde eğitime yarın bir gün ara verileceğini söyledi.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.  Bu arada, meteorolojik tahmine göre yarın ve Çarşamba günü de kar yağışı yoğun olarak devam edecek.  Eğitime verilecek aranın devamı, kar yağışının durumuna göre ileriki günler için tekrar değerlendirilecek.

    ÜNİVERSİTEYE DE KAR TATİLİ

    Yağış nedeniyle Trakya Üniversitesi Senatosu, eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Trakya Üniversitesi Senatosunun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.

    KIRKLARELİ'NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

    Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiğini söyledi.

    Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını belirtti.
    Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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    Etiketler: edirne , kar tatili , okullar tatil mi? , son dakika
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