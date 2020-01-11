Son dakika haberi: İstanbul'da 4,7'lik deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



AFAD ayrıca, "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir." açıklamasında bulundu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da tüm birimlerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.



YERLİKAYA VE İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." derken, İmamoğlu ise "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun." paylaşımını yaptı.





Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim. — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) January 11, 2020

Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/b2dxD23XyQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2020

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise bir an önce kentsel dönüşüme başlanılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:



"Artık bizim 39 ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı, stratejik planı ortaya koyup artık bu işi eyleme dökmemiz lazım. Silivri Belediyesi olarka kentsel dönüşüm stratejimiz için yola çıktık. Ama bunun İstanbul'a yayılıp bu çekilen MR'ın sonucunda kentsel dönüşümün artık başlaması gerektiğini düşünüyorum ben. 26 Eylül'deki depreme yakın bir bölgeye yakın olduğunu söylüyor uzmanlar. Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Konuşup unutuyoruz. Bizim artık hızlı şekilde kaynak yaratıp bu kötü binaları dönüştürüp, kötü binaları sağlam binalara çevirmeliyiz. Hem Çevre Bakanlığı'ndan hem İBB'den bir eylem planının hayata geçirilmesini bekliyoruz artık. Silivri'de herhangi bir yıkım, can kaybı yok. Bize ulaşan bir kaybımız yok."





Marmara Denizi Silivri açıklarında, 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Gelişmeler için; ⬇️⬇️⬇️

İstanbul Valiliği @TC_istanbul

AFAD Başkanlığı @AFADBaskanlik https://t.co/UJOTuarB9J — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 11, 2020



KORKUTAN DEPREMİ UZMANLAR YORUMLADI





Bugün biliyorsunuz bir deprem fırtınası başladı. Hemen Kuzey Marmara fayının, Şarköy'e doğru uzandığı, kıyıya yakın ana marmara fayından uzakta ama sabah baktığımda 50'ye yakın ufak deprem vardı. Seri halde arka arkaya ufacık, çoğu hissedilmeyen depremler oluyor.

Onunla ilgili bakayım dedim, nasıl bir gelişme var... Hatta sosyal medyaya da yazdım. "AFAD ve Kandil dikkatle izlesin" diye. Oraya da deprem fırtınasının resmini koydum. Biraz önce onunla uğraşırken, masa başında sallandık. Ben ilk aklıma gelen deprem fırtınasının içinde daha büyük bir deprem mi oldu şeklindeydi... Baktım ki bu 26 Eylül 2019'da 5.7'lik depremin hemen olduğu yerde. Şu anda 4.5 ile 4.7 büyüklükler veriliyor.

Bu deprem, 26 Eylül'deki depremin olduğu yerde. Ve orada hala bir hareket eğilimi var. Orası aynı zamanda geçen seneki yayınlarda da belirtildiği gibi, Orta Marmara fayının adalarla silivri arasında kalan yerin tam ucunda oluyor.



KTÜ Jeoloji Mühendisliği Prof. Dr. Osman Bektaş:

Orta Marmara'nın beklenen olağan depremlerinden biri meydana geldi. Şu an itibariyle olağanüstü bir durum yok. Buradaki fayın özelliğinden dolayı çok uzun süre bir enerji birikmiyor, biriken enerji de bu ölçülerdeki nispeten küçük depremlerle boşalıyor. Orta Marmara'daki tarihsel veriler ve son 20 yıldan beri Marmara'da yapılan jeolojik çalışmalarda bunu gösteriyor. En son bu bölgede meydana gelen ve İstanbul'u korkutan sarsıntı da bu nitelikteydi.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Şerif Barış:

Aslında çok fazla bilgi yok. Daha önce 5,7'nin olduğu yere yakın bir deprem. Sanki 5.7'nin artçı depremi gibi duruyor. Vatandaşların panik olmadan önlem almasını unutmaması gerekiyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi, deprem kuşaklarının en önemlisinde yaşıyor. Deprem olduğunda değil de, depremden önce ne yapmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Büyük bir depremin haberi olup olmayacağı muhtemel sorudur. Bu konuda bir şey söylemek mümkün değil.

Kuzey Anadolu fayındaki depremler, orta büyüklükte deprem olmadan doğrudan olan depremler. Bu depremin olağan bir deprem olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör:

Bundan yola çıkarak, büyük deprem geliyor habercisidir diyemeyiz. Marmara ve İstanbul halkı da buna inanmasın. Ben de daha yeni haber aldım. Ne yapmamız gerekiyor? Sakin olmamız gerekiyor. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Hiç bilemeyiz. Bu deprem büyük bir depremin haberidir diyemeyiz, insanlar hemen paniğe kapılıp sokağa dökülmesinler. 4,7 büyük bir deprem değil. Hep şunu söylüyoruz. Eviniz sağlamsa hiçbir depremden korkmayın.



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz:

"Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor.



Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak"







