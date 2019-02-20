Son dakika.. Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedildi
Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi.
Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.
AFAD AÇIKLADI
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
HALK SOKAĞA ÇIKTI
Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi. Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.
TRT Çanakkale muhabiri Altuğ Acer ise şunları ifade etti:
Alt taraftan küt diye vuran bir deprem. Sallantıda değil sese uyandım. Çok ciddi anlamda gürültü ve uğultu geldi. Vurma sesiyle birlikte sallanma başladı.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:
"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz."
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İSTANBUL Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;
Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle