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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 21:28, Son Güncelleme:

Son dakika.. Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedildi

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Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi.

Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.

AFAD AÇIKLADI

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Son dakika.. Çanakkalede korkutan deprem İstanbul, İzmir ve Bursada hissedildi

HALK SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü.  TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi. Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi. 

 

TRT Çanakkale muhabiri Altuğ Acer ise şunları ifade etti:

Alt taraftan küt diye vuran bir deprem. Sallantıda değil sese uyandım. Çok ciddi anlamda gürültü ve uğultu geldi. Vurma sesiyle birlikte sallanma başladı. 

Deprem Tekirdağ merkez de hissedildiÇanakkale’deki deprem Tekirdağ ve Kırklareli’de de hissedildi.
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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı: 

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz."

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İSTANBUL Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;

Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Deprem Çorlu'da da hissedildiÇanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi.
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Son dakika: Çanakkale depremiyle ilgili önemli uyarı
Son dakika: Çanakkale depremiyle ilgili önemli uyarı

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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