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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 21:52, Son Güncelleme:

Son dakika: Çanakkale depremiyle ilgili önemli uyarı

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Son dakika: Çanakkale depremiyle ilgili önemli uyarı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamalarda bulundu. Ersoy "Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var" dedi. Ersoy, olası artçı depremlere karşı vatandaşların yarım saat, bir saat dışarıda kalmalarını tavsiye etti.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

5.3 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü.. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.

NEDEN HER YERDE HİSSEDİLDİ?

Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değişim ama böyle olduğunu düşünüyorum.

ARTÇI GETİRECEK Mİ

Şöyle Öner’imde bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar.. ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar..

ERCAN:  1 AYDIR AÇIKLAMA YAPIYORUM

Deprem uzmanı Ahmet Ercan ise depremle ilgili şunları ifade etti: 

"Burada 1-2 yıl önce büyük bir depremimiz olmuştu. Denize doğru bir yürüme var. Orada tuzla jeotermal yerde de kendini gösteriyor. Bu Edremit kırığı Bababurnu'ndan doğru Bozcaada'nın altından uzanıyor. Daha bir saat önce bir basın mensubu aramıştı. Ne olacak demişti bu depremler. Bende  bir kaç güne kadar deprem bekleniyor demiştim. Yaklaşık 1 aydır açıklama yapıyorum. 2019 yılı bir deprem yılı olacak Türkiye için. Anadaolu yarımadası için. 2019 VE 2025'İ yoğun depremle geçirecekmişiz gibi görünüyor. Hemen hemen her yerden depremler vuruyor. Özellikle Çanakkale'de yoğunlaşma var. Biraz önce Ayvacıkta olan deprem hem btı anadolu kırıklarından etkilenen hem de Marmara'dan etkilenen deprem. Bu etkinin arkasından daha büyük deprem gelir ya da gelmez bilemiyoruz. istabbul içinde olmak içinde 1200 kilometre çaplı alanda sarsıntı hissedildi. 4 ile 5 arasında büyük fark var. En az 30 tane deprem olması gerekir.. vatandaşlarımızın korkması normal ama paniklemesin engellememiz gerekiyor."

Son dakika.. Korkutan deprem Marmara ve Ege sallandı
Son dakika.. Korkutan deprem! Marmara ve Ege sallandı
Vatandaşlar deprem olunca sokağa çıktıÇanakkale Ayvacık açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Marmara ve Ege Bölgesi genelinde ve hissedilen bir deprem meydana geldi.Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi.
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