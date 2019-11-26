Son dakika haberleri… Muharrem İnce'den 2 isim hakkında suç duyurusu!
Muharrem İnce avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu. Rahmi Turan hakkında 5 kuruş Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.
Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce, Turan ve Atilla için ayrıca suç duyurusunda bulundu.
Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bugün avukatım aracılığıyla yalan haberi yazan ve bu yalan habere kaynaklık eden hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu kişilerden Talat Atilla hakkında 3 ve Rahmi Turan halkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtım” ifadelerini kullandı.
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