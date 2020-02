Son dakika haberler: Türk yolcularda corona virüse rastlanmadı! 'Koca Yusuf' Ankara'ya geliyor...

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı. "BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"



Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde." dedi.

İHA DUYURDU: ANKARA'DA KONTROL ALTINA ALINACAKLAR

İhlas haber Ajansı (İHA) Çin'den getirilen Türklerin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alınacağını duyurdu.





Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun.



6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2020

