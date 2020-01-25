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Haber Giriş: 25.01.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... RTÜK provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınlar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar Kurula sunuldu.

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
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