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AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 23:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Elazığ depremiyle ilgili AFAD'dan açıklama: 6 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Elazığ depremiyle ilgili AFAD'dan açıklama: 6 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Elazığ depremiyle ilgili yaptığı son açıklamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesinde 20.55’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Daha sonra bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtilen açıklamada, "İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller kara yoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir."

Son dakika... Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiElazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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