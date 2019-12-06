AA
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.
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