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Haber Giriş: 25.01.2020 - 00:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili ilk açıklama

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Son dakika... Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiElazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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