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DHA
Haber Giriş: 29.12.2019 - 19:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Suriye ileÿLibya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler, görüşmede ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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