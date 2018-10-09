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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
09.10.2018 - 01:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Gece yarısı flaş atama kararları

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Son dakika... Gece yarısı flaş atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı. Politika kurullarına atanan isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ, Alev Alatlı, Prof. Dr. İskender Pala, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.     

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı.     

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:     

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu:
Prof. Dr. Hasan Mandal
Prof. Dr. Mehmet Çelik
Mehmet Ali Yalçındağ
Dr. Osman Coşkun
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.     

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:
Prof. Dr. Abdullah Atalar
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Ahmet Gündoğdu
Kemal Şamlıoğlu
Prof. Dr. Öktem Vardar
Selçuk Pehlivanoğlu
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Prof. Dr. Umran S. İnan
Prof. Dr. Yavuz Atar.     

Ekonomi Politikaları Kurulu:
Dr. Cemil Ragıp Ertem
Gülsüm Azeri
Hakan Yurdakul
Doç. Dr. Hatice Karahan
Korkmaz Karaca
Mehmet Ali Akben
Meltem Taylan Aydın
Nihat Zeybekci
Prof. Dr. Servet Bayındır
Yiğit Bulut.     

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu:
Adnan Tanrıverdi
Prof. Dr. Burhanettin Duran
Prof. Dr. Çağrı Erhan
Prof. Dr. Gülnur Aybet
Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu
Doç. Dr. İbrahim Kalın
İlnur Çevik
Dr. İsmail Safi
Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney
Prof. Dr. Seyit Sertçelik.     

Hukuk Politikaları Kurulu:
Ayşe Nur Bahçekapılı
Ayşe Türkmenoğlu
Prof. Dr. Burhan Kuzu
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar
Mehmet Uçum
Mustafa Akış
Uğur Kızılca.     

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu:
Alev Alatlı
Havva Hümeyra Şahin
Hülya Soydan
Prof. Dr. İskender Pala
Mehmed Özçay
Murat Bardakçı
Orhan Gencebay
Rasim Özdenören
Prof. Dr. Ümit Meriç.     

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu:
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Dr. Sema Ramazanoğlu
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu
Dr. Ümmü Gülşen Öztürk
Zülfiye Füsun Kümet
Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.     

Sosyal Politikalar Kurulu:
Prof. Dr. Edibe Sözen
Dr. İbrahim Altan
Prof. Dr. Lütfihak Alpkan
Dr. Mehmet Güllüoğlu
Dr. Murat Yılmaz
Prof. Dr. Vedat Bilgin
Prof. Dr. Vedat Işıkhan.     

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu:
Asım Aykan
Hayrettin Güngör
Dr. Hayri Baraçlı
Prof. Dr. Lütfi Akça
Dr. Mehmet Karabay
Oktay Saral
Refik Tuzcuoğlu
Prof. Dr. Şükrü Karatepe
Prof. Dr. Tarkan Oktay
Tuna Koç.

Son dakika... Gece yarısı flaş atama kararları
Son dakika... Gece yarısı flaş atama kararları


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