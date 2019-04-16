Son dakika... Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı
Bu sabah Muğla merkezli 11 ilde, Çanakkale merkezli 6 ilde ve İzmir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var.
Muğla merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23'ü muvazzaf asker, 6'sı sivil olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 muvazzaf asker ve 6 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Diyarbakır Samsun, Yozgat ve Antalya'da daha önceden belirlenen baskın yapıldı. Şüphelilerin, örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları öne sürülüyor.
ÇANAKKALE'DE POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLEN 16 ZANLIYA YAKALAMA KARARI
Çanakkale merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 16 eski polis hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İZMİR'DE DE OPERASYON... 17 MUVAZZAF VE BİR MAHREM İMAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 muvazzaf asker ve 1 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensuplarının ByLock yazışmalarında ve ifadelerinde adı geçen, ayrıca "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen aktif görevdeki 1 yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerin "mahrem imamı" olduğu belirlenen bir sivil olmak üzere toplam 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da operasyon başlattı.
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