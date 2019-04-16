Kocaeli merkezli 2 ilde ByLock operasyonu: 5 yakalama kararı
Kocaeli ve Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 5 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.
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