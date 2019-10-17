Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter üzerinden "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi. Trump, Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazmıştı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki açıklamasına yanıt verdi. Erdoğan Trump'ın "Milyonlarca hayat kurtulacak" sözlerine "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak" ifadeleriyle cevap verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle