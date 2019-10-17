Son dakika! Trump'tan peş peşe Türkiye açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı. Trump ikinci açıklamasında da ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik ederek, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Trump mesajında, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" ifadelerini kullandı.
MUTABAKAT AÇIKLAMASI
Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında da açıklamalarda bulundu.
Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." diye konuştu.
Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.
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