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    Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 23:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağını belirten Erdoğan, '"#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle şu ifadeleri kullandı:

    "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye"

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