Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağını belirten Erdoğan, '"#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye"

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