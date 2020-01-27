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AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 18:01,Son Güncelleme:/

Son dakika... Erdoğan talimat verdi! Deprem bölgesine yeni yardım

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Son dakika... Erdoğan talimat verdi! Deprem bölgesine yeni yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi

Elazığ Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.

 

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