Son dakika… Erdoğan: Bırakın o sahtekarları… Bunlar teşkilat...

Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldıktan sonra tarihi Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan, "Bugün astsubaylarımızın mezuniyet törenine katıldık. 2 bin 500 civarında gencimizi astsubay olarak silahlı kuvvetlerimize diplomalarını verip uğurladık. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Şu anda Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu tesisi de önümüzdeki yılki törenler çok daha güzel olacak. Tüm velilerimiz o ihtişam ile törene katılacaklar. Astsubay evlatlarımıza artarak başarılar diliyorum. Cumayı Zağnos Paşa'da kıldık. Asırlara dair bir mazisi var. Bu şehir, Hasan Basri Çantayların şehri, bu şehir Gönenli Mehmet Efendi'nin şehri. İşte Zağnos Mehmet Paşa, bu eseri ile Fatih Sultan Mehmet Han'a da böyle bir hizmeti yerine getirerek adım attı. Zağnos Paşa Camii'nin ayrı bir önemi var. Buranın minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe verdi. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti.



İstiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Bu istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum. Değerli kardeşlerimin, 24 Haziran seçimlerinde bu kardeşlerine yüzde 50'ye yakın oy desteğine de teşekkür ediyorum. İnşallah, yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber çok daha güçlü şekilde yürümekte kararlıyız. Siz de bu inancı görüyorum. Beraber yürümeye devam edeceğiz. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Siz tehditlere aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Bugüne kadar hiç bir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla bu milleti çöktüremezler" dedi.



BIRAKIN ŞU SAHTEKARLARI… BUNLAR BÖYLE TEŞKİLATLARDIR…

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim sizden bir ricam var. Ne olur, birbirinizi çok sevin. Ne olur, fitneye fesada kulak asmayın. Bizim bir özelliğimiz var. Birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. 'Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Rabia'mızı çok iyi kavrayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek göreve devam edeceğiz. Şu anda batının ekonomik tehdidi bizi sindiremez. Biz kararlı şekilde yola devam edeceğiz. Dik durun, biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece, anlatıldığı gibi kredi kuruşları şöyle söylemiş, böyle demiş. Bırakın şu sahtekarları, bu dünyada batan ülkelerin notunu 4 derece artıran bunlar. Bunlar, böyle teşkilatlardır. Ne durumdayız ona bakalım. Turizmde patladık, istihdamda gayet iyi gidiyoruz. Tarım ve hayvancılık da iyi. Bayramda 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Biz size inandık. Durmak yok, yola devam. Sağ olun, var olun. Sizlerle daha çok bir araya geleceğiz".