Erdoğan’dan Astsubay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:



TSK’da astsubaylık kritik bir görevdir. 15 temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir kardeşimiz de bir astsubaydı.



TSK’mız bölgesinde ve dünyanın en güçlü ordularının başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların ordusudur. Giydiğiniz üniformanın onuru sizin en büyük mükafatınızdır.

Milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları vardır. Bölgemizle birlikte ülkemizi de biçimlendirmeye çalışanların karşısını kendi hedeflerimizle çıkmaya karar verdiğimiz anda zorlu bir mücadelenin içine düştük.

Ülke olarak tercihlerimizden asla pişman değiliz. Geleceğe umutla bakabiliyor olmamızı bu duruma borçluyuz. Her tercih gibi bunun da bir bedeli vardır. Bu bedeli kimi zaman gazilerle şehitlerle ödüyoruz. Bu bedeli kimi zaman ayrımcılığa haksızlığa uğrayarak ödüyoruz.

Son günlerde olduğu gibi ekonomik faturalarla ödüyoruz. Mesela terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin ama biz elimiz kolumuz bağlı oturalım öyle mi? Terörle mücadele herkese hak görünüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor.







Biz Suriye’den yapılan saldırılarda adeta yalnız bırakılmış bir ülkeyiz. Füze savunma sistemleri bize verilmedi. Hatta bize parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine verdiler.

Alternatif arayışına girdiğimizde de hemen karşımıza dikilip sakın ha diyorlar. Bizim böyle dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildi.

Türkiye’nin S400’lere ihtiyacı var ve bunun anlaşması bitmiştir en kısa zamanda alacağız.

Türkiye’nin zaten proje ortağı olduğu F35’lere de ihtiyacı var. Kendi geliştireceği uçaklara da ihtiyacı var.

Verirler vermezler bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının kanıtıdır. Biz anlaşanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F-35’lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. Veya üretiriz.



ABD’NİN KİMSENİN YÜZÜNE BAKACAK HALİ KALMAZ



ABD’nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri burada saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz.

İzmir’de tamamen hukuk içinde yürüyen bir davayı bahane ederek Tükiye’yi çökertme gayretine girilmesini hiçbir mantıkla izah etmek mümkün değildir.

Aynı şekilde AB’nin tam üyelik müzakerelerinde sıra bize geldiğinde o çok övündükleri kriterleri nasıl fırıldak haline getirdiklerini en iyi kendileri biliyor.



DÖVİZ KURU MESAJI: BU DA GEÇER YA HU…

Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıkları döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.

Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. “Döviz kuru ne olacak” diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu…

‘CEHENNEME KADAR KOVALARIZ’



Biz bu orduyla değil terör örgütlerini tıpkı ecdadımız gibi yedi düveli önümüze katar cehenneme kadar kovalarız. Askerlerimizin eğitim öğretim ve morali her gün daha da yükseliyor.





