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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.06.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Son dakika... Devlet Bahçeli'den bayram mesajı

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Son dakika... Devlet Bahçeli'den bayram mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

İşte Bahçeli'nin mesajı:

Tekrarına ulaşmayı niyaz ettiğimiz Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın bir nebze de olsa burukluğunu ve hüznünü yaşıyoruz.

Bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine hamd olsun kavuşmuş bulunuyoruz.

Ramazan Bayramı milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma devridir.

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir.

Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir.

Kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun tüm Türk vatandaşları muhabbet ve hürmetle bayramlaşırken, gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı, küslükler, kırgınlıklar tamir ve telafi edilmelidir.

Elbette dilek ve beklentimiz budur.

Şırnak’ta uzanan elin Ankara’da tutulacağını, Diyarbakır’da uzatılan ikramın İstanbul’da tadılacağını, böylelikle ortak kader ve ortak geleceğimizin asla zaafa uğramayacağını inanç ve iddiayla dile getirmek isterim.

Türkiye’nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah’ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir.

Türk milleti aziz varlığına, egemenliğine ve tarihsel haklarıyla birlikte milli kimliğine her şart altında sahip çıkacaktır.

Ülkemizi buhrana sürüklemek isteyen dış güçler ve yerli işbirlikçileri bayramın kenetlenmiş ve billurlaşmış iradesiyle kesinlikle bozguna uğrayacaklardır.

Ramazan Bayramı öncesinde aldığımız şehadet haberleri şüphesiz milletimizi derin bir kedere sokmakla kalmamış hepimizi acıya boğmuştur.

Hakkâri ve Iğdır’da vatan evlatlarımıza yapılan hunhar saldırılar cezasız bırakılmamalı, teröristler döktükleri kanların bedelini ağır şekilde ödemelidir.

Terörle mücadele aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmelidir.

Bu kapsamda Pençe Operasyonu’nun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir.

Özellikle Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerinden en küçük kuşkum yoktur.

Bin yıllık kardeşliğimizin varlığı ve bekamızın muhafazası hususunda Kürt kökenli kardeşlerimin sorumluluk alacaklarına, tarihi görevlerini yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum.

Türkiye’de Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hassasiyetleri kaşıyan ve kanatan kim varsa art niyetlidir, ahlaken düşüktür, aslen bölücüdür.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni Kürt kökenli kardeşlerimizle ihtilaf içinde göstermek, arada bir sorun varmış gibi yaygara koparmak hem köksüzlük hem de cinayettir.

Türk milletinin her ferdi birdir, eşittir ve aynıdır.

Bizim yüreğimizde herkese, her insanımıza yer vardır.

Kapımız ve gönlümüz teröristler dışında herkese sonuna kadar açıktır.

Milletimizin her güzel insanıyla tıpkı bayram günlerinde olduğu gibi anlaşmak, uzlaşmak ve kucaklaşmak en halisane ve hakiki tercihimiz, şaşmaz temennimizdir.
Türk milleti emperyalizmin tuzak ve tertiplerine itibar etmeyecektir.

Bayramımız bir, bayrağımız bir, bahtımız birdir.

Anımız bir, acımız bir, inancımız bir, tarihimiz ve talihimiz birdir.

Nifak aşısı tutmayacak, namertlik akını sonuç alamayacaktır.

Türk-İslam coğrafyalarında hüküm süren zulüm hepimizin müşterek sızısıdır.

Kerkük’te yaşanan dramlar, Kaşgar’da sahne alan acımasızlıklar, birkaç gün önce Mescid-i Aksa’yı hedef alan İsrail barbarlığı milletimizde büyük bir tepki ve infiale yol açmıştır.

Mazlumlara yönelen saldırı ve suikastlar karşısında tarafsız kalmak, zalimlerin din kardeşlerimize ve soydaşlarımıza düzenledikleri kanlı saldırılara duyarsızlık göstermek imkânsızdır.

Haksızlık karşısında susmayacağız.

Haine hain demekten vazgeçmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Şehit ailelerinin, muhterem vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

Bayram tatili süresince seyahat edecek kardeşlerimizin trafik kurallarına azami ölçüde uymalarını can ve mal kayıplarının engellenmesi açısından hayati görüyor, Türk milletini, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Unutulmasın ki, bayram vicdanlar arasında kurulmuş manevi bir köprüdür.

Bu muazzam köprüyü imha etmek hiç kimsenin harcı ve haddi de olamayacaktır.

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