Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Bu seçimlerden önce yaptığımız son genişletilmiş il başkanları toplantımız olacak. Bundan sonra hep birlikte sahada çalışacağız.

Büyükşehirlerimizin bir kısmını bizzat gidip açıklıyoruz. Bugün de Cuma’dan sonra Trabzon’a giderek orada adayımızı tanıtacağız.

Cumartesi günü Kocaeli’nde Pazartesi günü Sakarya’da aday tanıtım toplantılarımıza devam edeceğiz.

Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. Adaylarımız çalışmalarını süratle devam ettirsinler. Genel merkezimiz il başkanlarına verilmek üzere bir aday tanıtım rehberi de hazırladı. Bu ay sonunda Ankara Kapalı Spor salonunda tüm adaylarımızla bir araya gelerek orada manifestomuzu açıklayacağız.

Bundan sonra tüm vaktimizi enerjimizi milletimizin gönlünü kazanmaya vermeliyiz. Aday belirleme sürecinde yaşananlar artık geçmişte kaldı. Eğer, benim istediğim olursa ‘eyvallah’ benim istediğim olmazsa ‘yallah’ derseniz kusura bakmayın bu AK Partili değildir.

Liyakatta aranan bellidir. İller vardır ki kısıtlı şartlar içinde adayınızı belirlersiniz.

Türkiye’nin demokratik hukuk devleti kimliğinden asla taviz vermeyiz.

Bazılarının kendi başarısızlıklarını seçim kuruluna yüklemelerine her dönem şahit olduk. Ortada kasıtlı bir sorun bulunmadığını ama sistemden kaynaklanan sorununun asıl mağdurunun da AK Parti olduğunu ortaya koyuyor.

AK Parti’nin 10 milyon üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. AK Parti’nin üyesi olan sandık başına gittiğinde zaten oyunu alacağımız yaklaşık yüzde 1’lik bir seçmen kaybımız var.

İlçe değiştiren 1,5 milyon seçmen var. Bunların 222 binden fazlası bizim üyemiz onları yakın markaja alacağız. Adres kaydı olmayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.

Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. İlk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım ve yanlışa düşmesini engelleyelim.

Teşkilatlarımızın seçmen kütüğüne giren ve çıkan herkesi yakından takip etmelerini istiyoruz.

31 mart seçimleri bizim için belediyecilik hizmetinde bir zirve olacaktır. AK Parti olarak bizim için bu seçimler 25 yıllık bir tecrübenin zirve noktası olacaktır.

Kimsenin AK Parti’ye oy vermek gibi mecburiyeti veya borcu asla yoktur. Siyaset kendini millete sevdirme benimsetme ve kabul ettirme sanatıdır.

Kendini milletin üstünde gören teşkilat yöneticisi veya adayı kadar AK Parti’ye zarar veren kimse olamaz. Siyasette hiçbir görev kimseye zorla verilmez. Talip olanlar arasında seçim yapılır.

Sabah namazı ile evden çıkıp gece yarısı yatağa giren sürekli koşturan nice gizli kahramanlar var. Bu şekilde haftalarca aylarca çalışan hayatını davasına adamış nice abide insan var. Biz işte onların bu gayretlerinin sebebi olarak şu anda buralardayız.

Artık bayrak asmak için direklere çıkmak gerekmiyor olabilir, daha çok insana ulaşmak için sosyal medya gibi araçlar gelişmiş olabilir ama her şey insanla başlıyor ve bitiyor.

10 milyonu aşkım üyelerimizi nasıl çalıştıracağız bunun üzerinde durmamız lazım. Her fırsatta çalmadık kapı sıkmadık el almadık gönül bırakmayacağız. AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir.

AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür böyle değerlendirir, kolay imtihan olmaz sürekli bir imtihan içindeyiz. Bu bakımdan milletimizle irtibatımız süreklidir ve her andır.

Bir yanda terör örgütleriyle karşı dimdik duranlar diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler var.

Mayası bozuk bir kesim adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapıyor.

Türkiye yurtdışı kökenli kur baskısına maruz kaldı, borazan bir gazete Türk ekonomisini hedef alan yalan yanlış haberler yazıyor. Yaptığı şey tetikçiliktir.

2019’da ekonomik veriler yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye’yi batmış gibi gösterme gayretinde olanlara bir kez daha derslerini vereceğiz.

2018 büyümesi de inşallah tahminlerin üzerinde olacak.

DEVAMI GELİYOR…