Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Nisan ayıyla birlikte...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Manisa mitinginde konuştu. Erdoğan, "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.
"RİSKLİ YAPILARIN TAHLİYESİ ADIMINI ATMAMIZ LAZIM"
Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
"DİKEY MİMARİYE KARŞIYIM"
Dikey mimariden uzaklaşılması çağrısında bulunan Erdoğan, "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım." dedi.
"ZİLLET İTTİFAKINI ÇÖKERTELİM"
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga var. AK Parti'nin, MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor."
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türkiye’nin tarım, sanayi, ticaret şehri Manisa’yı selamlıyorum. Efeler zeybekler yiğitler diyarı Manisa’yı selamlıyorum… Manisa’ya mimarimizin nadide eserleri ile süslü olduğu için müzeyyen şehir denmiştir.
Manisa vakarlı duruşunu 3 bin 500 yıllık tarihinden almıştır.
Şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Gençler pencerede tül perde perdenin ucu yerde yürek oynar can titrer sizi gördüğüm yerde bizim de işte bu Manisa türküsündeki gibi sizi gördüğümüz zaman yüreğimiz titriyor.
2002 yılında yola çıkarken ilham aldığımız şehirlerden birisi Manisa’ydı.
Biz yerel yönetimde Sultan Fatih’in izinden yürüdük. 31 Mart’ta yine Manisa’nın desteğine talibiz.
Büyükşehirde ve 6 ilçemizde cumhur ittifakı, 11 ilçemizde AK Parti adaylarına destek bekliyoruz.
Manisa Büyükşehirde cumhurun adayı hep birlikte destekliyor muyuz? Zillet ittifakına, illet ittifakına da gereken dersi veriyor muyuz?
Türkiye’yi 3 buçuk kat büyütürken şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla tanıştırdık.
Manisa’ya 27 katrilyon yatırım yaptık. Durmadık be… Çalıştık, ürettik, yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 400 adet yeni derslik inşa ettik.
1850 kapasiteli 4 yurt binası daha yapacağız. 12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyumunu biz şehrimize kazandırdık. Akhisar ve Turgutlu gençlik merkezlerini şehrimize kazandırdık.
Sağlıkta 23’ü hastane olmak üzere toplamda 65 sağlık tesisini Manisa’nın hizmetine sunduk.
Kartal'da 21 vatandaşımızı kaybettik. Benzeri İzmir'de de olabilir. Kaçak yapılardan gelin çıkın. Kira yardımı da yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanım bütün vilayetlere yazıyı gönderdi. Ben dikey mimariye karşıyım.
Zemin artı 5 katla binaları yapalım vatandaşlarımızı yerleştirelim. Bu konuda milletimden destek bekliyorum. Milletimin hasretle beklediği imar meselesini çözmemiz lazım.
Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak.
İstanbul'u ben 94'te CHP yönetiminden aldım, yokluktan aldım, başka bir İstanbul meydana getirdik.
CHP bölücü terör örgütüyle beraber yürüyor.
Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira, hakaret, ihanet, kavga var.
Biz MHP ile Cumhur İttifakını kurunca bunlar da zillet ittifakı kurdular.
12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor.
Biz Cumhur İttifakını terör örgütlerinin bombaları altında kurduk.
31 Mart'a kadar bu işler düzelmezse tanzim satışları yaygınlaştıracağız.
DEVAMI GELİYOR...
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