Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"Mahalli seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hafta sonu Samsun ve Ordu önümüzdeki hafta sonu da Erzurum, Gaziantep, Antalya adaylarımızın tanıtım törenlerine bizzat katılım göstereceğim.

Büyükşehir il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 il kalmıştı bunlardan 4’ünde Cumhur ittifakı kapsamında MHP’nin adayını destekleyeceğiz. Geriye kalan iki ilden Aydın adayımızı Mustafa Savaş olarak ilan ettik Muğla il adayımızı da önümüzdeki Pazar günü açıklayacağız.

31 Ocak’ta manifesto tanıtımı yapacağız. Adayımızın açıklandığı anda tüm arkadaşlarımızın teşkilatımızın etrafından kilitlenmesini istiyorum. Kendisi veya istediği birisi aday olmadı diye partisine tavır alan birisi hiçbir zaman AK Partili olmamış olamamış demektir.

“BİZ LAYIK OLANI KENARA KOYMADIK VE KOYMAYIZ DA”

Hizmet yarışında bayrağın kime ne zaman tevdi edileceği nasip işidir. Biz layık olanı kenara koymadık ve koymayız da…

Her seçim döneminde olduğu gibi ülkemizde gerçekten çok garip ve hazin birliktelikler ortaya çıkmaya başladı. CHP baktı FETÖ’cüler tek başına yetmiyor şimdi de PKK’lılarla yan yana gelmeye başladı. CHP asıl yanına alması gereken kesimden yani milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor.

“MİLLETSİZ SİYASET BUNLARIN KOLAYINA GELİYOR”

Milletsiz siyaset bunların kolayına geliyor. Tek dertleri Meclis’teki sandalyelerini ideolojik oylarla kazandıkları belediyeleri korumak.

Biz cumhur ittifakını 15 Temmuz’da önce milletin gönlünde kurduk.

Demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarına bile getirmiyorlar. Milletin önüne koydukları hiçbir projeleri vaatleri yok. Umutlarını Sadece şahsımın ve AK Parti’nin herhangi bir şekilde ayağının tökezlemesine bağlamışlar.

Sıkıntılar elbette var ama aksaklıkların hiç birisi Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştıracak hususlar değildir.

"TÜRKİYE BU ZİHNİYETİ EZİP YOK ETMELİDİR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi Türkiye için tarihi bir fırsat oldu. İnşallah el ele vererek Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağız.

Gazi Mustafa Kemal’in bin bir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayimizi tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı?

Kendi savaş uçaklarımızı üretmek için harekete geçenlerin önünün bedava uçak bahanesiyle nasıl kesildiğini söylemeyelim mi?

Türkiye bu zihniyetin tek bir zerresi kalmayana kadar ezip yok etmelidir.

Kılıçdaroğlu ve avenesinin referansı işte bu tek parti döneminin zihniyetidir. Biz Türkiye’yi bunlara rağmen büyüttük. Onların yalanları iftiraları varsa bizim de icraatlarımız projelerimiz ve hepsinden önemlisi Allah’ımız var, milletimize olan güvenimiz var.

Yerel seçimler bizim için soluk yenileme vesilesidir.

Suriye meselesinde son dönemlerde önemli kazanımlar elde ediyoruz.

Buradan tüm dünyaya sesleniyorum ülkemize gelen tüm bu mülteciler içerisinde biz Keldanileri, Ezidileri, Kürtleri, Arapları ülkemizde misafir ettik. 500 bine yakın mülteciyi biz ülkemizde misafir ettik. Kobani’den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi biz ülkemizde misafir ettik ve ediyoruz. Biz teröristlere kapımızı kapattık onları bu ülkede asla barındırmayacağız. Bunu herkesin bilmesi lazım. PKK- YPG/PYD, DEAŞ bunlar asla bizim yanımıza sokulamazlar. Ülkemizde nasıl bunları açtıkları çukurlara gömdüysek sınırımızın dışında da açtıkları çukurlara gömeriz. İdlib’i huzur ve güven beldesi haline getireceğiz.

Barış lafla olmaz icraatla olur. Şimdi sırada Münbiç ve Fırat’ın doğusu ile daha derindeki DEAŞ artıkları var.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞME

ABD ile Suriye konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduk. Geçtiğimiz ay harekat için tam hazırlıklarımızı tamamlamışken Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Başkan ABD askerlerini çekeceğini söyledi. Askeri harekatlarımızı beklemeye aldık. Asıl muhatabımız Trump olduğu için çatlak sesleri dikkate almadık.

Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar beni ve arkadaşlarımız üzdü: Hemen harekete geçip bu meseleleri telefonda görüştük. gayet müspet bir görüşme oldu.

Trump çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge kendisi tarafından da ifade edildi.

Bu terör örgütlerinin yaptıklarından haberi yoktu ki verdiğimiz bilgilerden memnun oldu. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Yeter ki hassasiyetlerimize riayet edildin. Türkiye Cumhuriyeti bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Biz asla ayrımcılıklara müsaade etmedik etmeyiz.

Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum.

“KÜRT KARDEŞLERİMİZE SESLENİYORUM”

Kürt kardeşlerimize sesleniyorum. Bu oyuna gelmeyin PKK’nın desteğinden siyasi partilere oylarınızı vererek zayi etmeyin.

Türkiye sınırlarımızın yanı başında yaşayan Kürt kardeşlerimizin de devletidir.

Canları malları özgürlükleri tehdit altına giren herkesin yanında olmak da bizim hem tarihi hem de insani görevimizdir. Bize Suriye’de niye varsınız diyenler oluyor, bize Irak’la niye ilgileniyorsunuz, Kudüs konusunda niye bu kadar hassasiyet gösteriyorsunuz diyenler oluyor. Utanmasalar Türkistan’la niye bu kadar ilgileniyorsunuz diyenler var Bay Kemal gibi…

Ya biz 20 milyon kilometrekarelik topraklardan küçüle küçüle bugüne gelmedik mi bizim bu topraklarda bir tarihimiz bir kültürümüz var. Biz tarihimizle kültürümüzle tüm bu coğrafyalarla iç içeyiz. Geçmişini bilmeyenler bu işten anlamaz. Tüm bu coğrafya bizim birinci dereceden ilgi alanımızdır. Buralardaki her sıkıntı bizi etkiler.

Biz oralarda olmazsak oralardan gelenlere sınırlarımızı ve gönüllerimizi kapatırsak kendimize de ihanet etmiş oluruz. Her şeyi para ve petrol olarak görenler bizim bu insani tavrımızı anlayamazlar.

Türkiye’nin Suriye’deki varlığını başka herhangi bir devletin veya gücün varlığı ile karşılaştırmak tarihimize ihanettir.

Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir kendi vatanıdır."