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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.11.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Küçükçekmece’de yapımı tamamlanan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları:

Bu önemli eğitim öğretim kurumu için Nihat beyi ve tüm Özdemir ailesini kutluyorum.

Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır.

Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor

Engelli bireylerin bakımına destek olmak için aylık 650 lira ödeme yapılıyor. Geçmişte aileleri yük olan engelli bireyler ailelerine destek veren hale geldi.

Otistik bireylere yönelik özel bir eylem planı hazırladık. Aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk kesimi kapsıyor.

Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık planını hayat geçirdik. Kadınlara ve engellilerin bugün geldiği yer 16 yıl öncesi ile mukayese edilemez.

Türkiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş tartışmalarla heba etti.

Türkiye ileriye doğru gittikçe kurulan tuzakların mahiyeti değişti. Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldık ama insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından taviz vermedik.

"TEK ÜLKE DÜNYADA BİZİZ"

Vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler. Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak o kadar kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi hamdolsun sağladık. Terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke olduk.

2023 hedeflerimizden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Kararlılığımızdan asla vazgeçmedik.

Dünyadaki fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda milli gelire oranla dünyanın birinci ülkesi Türkiye, Amerika ikinci sırada.

Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.11.2018)
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