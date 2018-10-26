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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.10.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ana muhalefet partisi önce seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı. Sonuçları kabullenmek zorunda kaldı. Biz bu arada kabinemizi kurduk. Yeni yönetim sistemini çalıştırmaya başladık. Hem içeride hem dışarıda, siyasi ve ekonomik olarak çok önemli atılımların hazırlıkları içine girdik.

Hiçbir rasyonel sebebi olmayan bir kur saldırısı başladı. Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını, faizlerin artışı ve enflasyonun yükselişi takip etti. Ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşi söndürme gayretine destek vermek yerine adeta ateşe odun taşıdılar. Sosyal gerilimler, siyasi kaos, darbe girişimleri... Terör örgütleriyle diz çöktürmeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık..

Ve bu saldırı dalgasını belli bir yerde kontrol altına almaya başardık. Her şeyde bir hayır vardır. Cari açığı düşürmeye ve tasarrufları artırmaya yönelik yapısal reformumuzu hızlandırmış olduk.

Nasıl bugün birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha iyi yerdeyse ekonomimiz daha ileri bir seviyeye ulaşmış durumda. Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Piyasadaki nakit sıkıntısının, kredi kanallarının daraldığını, üretim ve istihdamda dikkatle üzerinde durulması gereken gelişmelerin yaşandığını da biliyoruz. Hepsiyle ilgili hazırlıklarımız, planlarımız var.

Herkesten sabır istiyoruz. Bu dönemde tüm kesimlerin kendi kaynaklarını daha etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok ama çok önemlidir. Darbe girişiminin ertesi günü bile üretimin başında olan milletimizden bugün de aynı dirayetli ve milli tavrı göstermesini bekliyoruz. Fevkalade dönemler, tedbirler ve onunla birlikte fedakârlıklar gerektirir. Devletiyle, milletiyle fedakarlığımızı yaptık ve bu sürecin üstesinden geldik. İnşallah bundan sonra işimiz daha da kolay olacaktır.

Bugün de yarın da her ne yapacaksak yine milletimizle birlikte yapacağız. Sizlerden vatandaşlarımıza bu durumu anlatmanızı özellikle istiyorum. Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflerimize ulaşamayız. Bu mesele sadece bir seçim meselesi değildir. Bu bir beka meselesidir, 2023 hedeflerimiz meselesidir.

Partimiz hiçbir zaman ‘ben’ diyenlerin partisi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü bizim kitabımızda ‘ben’ yoktur ‘biz’ vardır. Tıpkı Yunus gibi; ‘Ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm’ mesele bu. Biz AK Parti’nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke ayaktaysa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye’nin başına bir hal gelirse AK Parti olsa ne olur olmasa ne olur? Onun için ülkemize sahip çıkacağız.

Buradan tekrar ifade ediyorum ki; Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır.

Türkiye ekonomiyi silah, kur, faiz; bu mermilerin karşısında, bunları kullanan çevreler tarafından hedeflerinden uzaklaştırılmaya çalışılırken biz tarihi başarılara yine imza atmayı sürdüreceğiz.

İdlib’de büyük bir felaketin önüne tüm dünyanın takdirini kazanan bir gayretle geçmeye başardık. Bazıları soruyor dış politika… İşte buyur dış politika.

DEVAMI GELİYOR...

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