Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tekirdağ kadim bir Türk yurdudur. Tekirdağ, ülkemizin topraklarının tamamı Avrupa'da olan üç şehrinden biridir. Sizin temsil ettiğin değerler, Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da, İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden Haçlı'nın zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş...

Bildiride de "Boğaz'ın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri minareleri yıkacağız" diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, İstanbul nire... Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki katil, bir cani Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla harekete geçirilebiliyor?



"BU OYUNLARA GELMEYELİM, BUNLARIN HEPSİ TEZGAH"

Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz.



"CANİ İSTANBUL'A GELMİŞ..."

Cani İstanbul'a gelmiş. Çalışmalar yapılıyor, bunun bağlantısı nerelerde var? Ortaya çıkaracağız. Yeni Zelanda'dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Kuru kuruya, yatsın bir müddet sonra çıksın, olmaz öyle şey. Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder.



"VERİLEN MESAJLAR İLK DEĞİL"

Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değil. Hatırlayınız, İstanbul'un sokaklarına "Zulüm 1453'te başladı" yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Başlarında Bay Kemal'in olduğu bu Geziciler neyi kast ediyorlardı?

15 Temmuz darbe girişimini birileri alkışlarla karşılamış, başarısız olunca da 'kontrollü darbe' diyerek işi tersine çevirmeye çalışmıştır. Kimdi bu? Bay Kemal. Madem kontrollü darbeydi de Yenikapı'ya niye geldin Bay Kemal?



"AVUSTRALYALI SENATÖR; AHLAKSIZ, EDEPSİZ"

49 Müslüman kardeşimiz şehit edilmiş olabilir. Bu ne ilktir, ne de sondur. Rabbimiz ne buyuruyor? "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler, ancak siz bilemezsiniz" Onların bütün rızkı her şeyi Allah'a aittir. Ama bunu Bay Kemal anlamaz. Onun için de Bay Kemal tankların arasından çekip gider. Avustralyalı bir senatör var; ahlaksız, edepsiz; bakın dünkü olayla ilgili ne diyor? Ve Bay Kemal ne diyor?

Bunların derdi doğrudan doğruya Türkiye'dir, Türk milletidir. Bunların derdi doğrudan doğruya Rabia'dır. Tarihimizle, medeniyetimizle, inancımızla saldırdıkları tüm değerlerin temsilcisi olarak gördükleri için bizi hedef alıyorlar. İnşallah milletimizle birlikte nice oyunu bozduğumuz gibi bu oyunu da yerle yeksan edeceğiz. Bunun için 31 Mart seçimleri beka seçimidir diyoruz, anladınız mı? 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarımızı seçmekle kalmayacağımızı, geleceğimizi de oylayacağımızı söylüyoruz.



"GELİN HİZMET SİYASETİNİ BAŞLATALIM"

Dünyada artık ülkeler şehirler de yaşıyor. Tekirdağ, gelişme potansiyeli en yüksek illerden biri. Ancak Tekirdağ belediyecilik bakımından aynı gelişmeyi gösteremedi. Böyle olunca da yapılan işlerin çoğu yarım kalıyor. Tekirdağ halkı yeteri kadar istifade edemiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu kopukluğu gönül belediyeciliğiyle gidereceğiz. Artık Meclis'imizin başında da Tekirdağlı bir kardeşimiz Mustafa Şentop var. Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ'da bunu başaracağına inanıyorum. Gelin artık Tekirdağ'da istismar siyasetinin dönemini kapatıp, hizmet siyasetini başlatalım.



"BECERİKSİZLER PARAYI ÇAR ÇUR ETTİLER"

Duyduğuma göre hükümetin CHP'li belediyelere para vermediği yalanına sarılıyorlarmış. Ben şimdi size rakamları vereceğim. Ben resmi rakamlarla konuşurum, Bay Kemal yalanla konuşur. Adamın ilk yalanı değil ki... Bak şimdi onun için yardım sandığı kurdular, milletvekili hepsi 5'er bin veriyorlar. Ya yalan söyleme de milletvekillerinin başına iş sarma. Aynı şey HDP'de var. Aynı şey sözde İyİ Parti'de var. İşleri güçleri yalan... Dürüstlük olmadıktan sonra siyaset olmaz. Bunlardan da bu memlekete fayda olmaz. Bakın biz her belediye gibi buraya da ödeneğini hep gönderdik. Ama buradaki beceriksizler bu parayı çar çur ettiler. Bu seçimleri Tekirdağ, Trakya'nın ve Türkiye'nin incisi haline getirmek için fırsata dönüştürmek burada gördüğüm Tekirdağlıların elinde.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: ŞU İFADEYE BAK...

Bir tane oradan Avustralyalı senatör çıkmış, ahlaksızca bir ifade kullanıyor. 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Terbiyesize bak 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Yahu senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var?" Şu hale bak ya. Ne günlere kaldık. Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar kendini kaybetmiş birisi, bu ülkede siyaset yapıyor.



Bay Kemal; sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir kendini. Zaten sen şu anda teröristlerle berabersin. Teröristlerle kol kolasın. Sen zaten ta Kandil'dekileri Cudi'dekileri yanına alıp onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin. Şu ifadeye bak ya. Terörün kaynağına ümmeti yerleştiren bu adama oy vermenin dahi ne kadar büyük bir vebal olduğunu artık anlayalım. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek."