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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
11.04.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Sudan'daki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Ömer Beşir ile ilgili evinde midir başka bir yerde midir bunlarla ilgili bilgi vermemiz mümkün değil. Ama barış içinde bu dönemin atlatılması temennimdir. Çünkü bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti ve her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan’ın muhatap olmasını doğrusu istemem" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudanın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim

"(Afrika) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir." şeklinde konuştu.

Sudan'daki askeri darbe
Erdoğan, Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin soruya ise "Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz. Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in durumuna ilişkin değişik bilgiler geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Ömer Beşir'le ilgili çok değişik haberler gelmektedir. Evinde midir veya bir başka yerde midir, sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum."

BURKİNA FASO CUMHURBAŞKANI KABORE

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ise konuşmasında, ziyaretinin Burkina Faso'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Kabore, iki ülke arasındaki iş birliğinin her seviyede güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Biz Sahel bölgesinde terörle mücadele ediyoruz. Askeriyemiz, bu mücadelede önemli yara almaktadır. G5 Sahel Ortak Gücü Dönem Başkanı olarak da Sayın Erdoğan'a destekleri konusunda teşekkür etmek istiyorum. Vermeyi kararlaştırdıkları yardım sebebiyle de (Erdoğan'a) teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Hiçbir terör gücünün ülkelerinde barındırmama yönünde karar aldıklarını belirten Kabore, "Türkiye'ye çatanları Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanları da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kabore, Erdoğan ile Türk halkının geçmişte acı yaşamasına neden olmuş tüm unsurlar için kalıcı bir çözüm getirilmesine karar verdiklerine vurgu yaptı.

Yakın zamanda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Kabore, bu anlamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarla görüştüklerini, Türkiye ile iş birliğini çeşitlendirme arayışında olduklarını aktardı.

Kabore, Türkiye'nin Afrika'ya olan samimi ilgisine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Burkina Faso'ya davet ettiğini bildirdi.

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabore, "Demokratik bir sistemin içinde darbeler yargılanır." şeklinde konuştu.

Kabore, mevcut durumda konuya ilişkin yeterli bilgilere sahip olmadıklarına işaret ederek, "Ancak demokratik anlamda şu bizim için gayet açıktır ki, herhangi bir darbe girişimini kesinlikle kınıyoruz." dedi.

 

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