Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Münbiç’te sadece etiket değişiyor'

Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

BEDELİNİ AĞIR ÖDETTİK

“Barış Pınarı harekâtında bugün itibarıyla yaklaşık 32 kilometrelik derinliğe ulaştık. M4 Karayolunu kontrol altına aldık. Bu süreçte sivillerin zarar görmemesi için azami gayret gösterdik, gösteriyoruz. 18 sivil ve 3 askerimiz de şehit oldu. Bunlardan bir tanesi bu sabah Münbiç’te şehit oldu. Rejimin oraya top atışlarıyla olan bir netice. Buna karşı bizim yoğun atışlarımız oldu. Bunun karşılığında da bunun bedelini rejime çok ağır bir şekilde ödettik.

MÜNBİÇ KENDİ TOPRAKLARIDIR

Münbiç ve Kobani konusunda da Ruslarla ve Amerikalılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda ise rejimin Münbiç’e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Onları boşaltarak değil. Boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok, ‘burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler’ diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin. Sadece etiket değişiyor.

Münbiç’e rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil. Niye? Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli. Yani bizim onlara söylediğimiz “Burada YPG/PYD kalacak mı kalmayacak mı?” Sayın Putin’e de ben bunu söyledim. Eğer terör örgütlerinden Münbiç’i temizliyorsanız, buyrun buranın bütün lojistiğini siz sağlayın veya rejim sağlasın. Ama yok bunu böyle yapmayacaksınız, oradaki aşiretler bize ‘gelin bizi kurtarın’ diyor. Çünkü Münbiç’in tamamına yakını yüzde 85-90’ı Arapların. Kürtlerin değil. Fakat şu ana kadar böyle bir şeyin cevabını ne Sayın Putin’den aldık ne de rejimden bize böyle bir şey ulaştı... Güya biz Kürtleri asıyoruz, kesiyoruz, öldürüyoruz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla Kobani ile ilgili sayın Trump’ın akşamki ifadesi ‘orayı vurmayın’. Biz dedik “Orada sadece şöyle bir çevreleme harekâtı yapmış durumdayız. Kobani’nin içiyle şu anda ciddi manada ilgilenmiyoruz. Ancak farklı bir gelişme olursa tabi ki buna müdahale edilebilir” dedik. ...Tabi burada da bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. ABD hem buralardan çekiliyor hem de bize “buralara girmeyin” diyor. (Kobani güvenli bölge planları içinde miydi) Tabi. Çünkü geçmiş itibarıyla stratejik bir önemi var. Oradan vurdular bizi.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE MASAYA OTURMAYIZ

PYD-YPG’nin gündeminin ne olduğu bellidir. Düne kadar ABD ile hareket eden bu terör örgütü şimdi rejimle anlaşmanın yollarını arıyor. Bu örgüte müttefikimiz diyen Batılı ülkelerin burada durup düşünmesi gerekiyor. O zaman ben soruyorum; “Sizin gerçek müttefikiniz kim? Türkiye mi yoksa PYD-YPG veya DEAŞ mı?” Artık biz DEAŞ’ı da sorabiliriz. Cezaevinden DEAŞ’lıları çıkaran bunlar ve buna ses çıkarmayan da sizsiniz. Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ile Rusya ile görüşüyoruz.

BİZE BASKI YAPIYORLAR

PYD/YPG hızla mevzi kaybediyor. “Harekatı durdurun” diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Biliyorsunuz bu yaptırımların içerisinde şahsım da dahil olmak üzere üç tane bakan arkadaşım ve bize vize koymak suretiyle bizi Amerika’ya sokmama gibi şeyler var. Ticari bazı yaptırımlar var. Yani bunlar herhalde insan tanımıyorlar. Böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben Sayın Trump’a da bunları ayrıca söyledim. Bir taraftan da bizi ayın 13’ünde ABD’ye davet ediyorlar. (Dün akşamki konuşmada 13’ündeki davet yinelendi mi?) Ona girmedik. Başka konular vardı.

(Çelik vergileri) Onun tam aksine onlara olumsuz etkisi olur. Bize yok. (Yaptırım listesinde Enerji Bakanı da var bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?) Bunu kabul edilebilir bulmak mümkün değil. Mal varlıklarına el konulacakmış. Amerika’da mal varlığı varsa… Yaptırımlar tekrar gözden geçirilecekmiş. Bunları neye göre söylüyorsunuz? Benim arkadaşlarımın hiçbirinin ABD’de herhangi bir malı yok. Benim de sadece şahsım değil aile efradına varıncaya kadar hiçbirinin... Böyle bir şeyi kabullenmek, yutmak mümkün mü? Yani biz Türkiye olarak bir kabile, çadır devleti değiliz. Sen Türkiye’ye nasıl böyle bakarsın.

(Mülteci kapıları açarız dediniz. Kafanızda bir takvim ve kırmızı çizgi var mı?) Şu anda konu masa üstünde. Hatta AB üyesi ülkelerin bazıları keşke kapıları açsanız dediler.

(KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması) Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) da “KKTC Cumhurbaşkanının harekat ile açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu. Ben de sordum “Ne zamandan beri KKTC’yi tanıyorsunuz?”

KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERİRİZ, TUTUŞACAKLAR

“(Trump DEAŞ’lıları Türkiye’nin devralmasını mı istiyor?) İlginç olan bir şey daha var. DEAŞ’lıların kaldığı cezaeviyle alakalı olarak Sayın Trump’ın, ‘Peki biz bu cezaevini sizlere bırakırsak bu konuda burayı alır mısınız?’ teklifine, ben kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde ‘Arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yapalım, birlikte bu adımı atarız ve biz bunları alırız’ dedim. ‘Peki ne yaparsınız?’ sorusuna, ‘Kendi ülkelerine gitmek isteyenleri kendi ülkelerine göndeririz. Burada yargılanması gerekenleri de burada yargılarız’ dedim. Ona fırsat kalmadan, malum dün terör örgütü PYD yaptığı bir operasyonla bunları cezaevinden alelacele serbest bıraktı. Bu DEAŞ’lıların olduğu cezaevleri sadece Rakka’da değil. Kuzey tarafta da var. Bunları alırız. Kaldıkları cezaevlerine cezaevi demek zor. Yabancı savaşçıları kendi ülkelerine göndeririz. Tutuşacaklar. Fransa diyecek ‘Göndermeyin’, Almanya diyecek ‘Göndermeyin’. Ondan sonra cezaevlerinde kuracağımız mahkemelerde bunları yargılamaya geçeceğiz. Bu sınırdakilerin dışındakileri ABD düşünsün.”

TRUMP’A ‘GÖNDER BİR HEYET KONUŞALIM’ DEDİM

“Dün akşam Sayın Trump ile görüştüm. Onun öncesinde Macron ile görüştüm. ABD’nin “Ateşkes ilan edin, biz de müzakere için arabuluculuk yapalım” teklifine karşı “Biz terör örgütü ile masaya oturmayız” diye cevap verdim. “ABD gibi bir ülkenin bir terör örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir müttefikinizin arasına girmesini doğrusu ben savaş hukuku bakımından da siyaset bilimi bakımından da asla doğru bulmuyorum” dedim. ...Sayın Trump’ın şu ana kadar yaptığı twitter açıklamalarına baktığımızda artık bu tweetleri takip edemez konuma geldik. İzleyemiyoruz. Dün akşamki konuşmayla çok daha farklı bir durum var. Çünkü ısrarla arabuluculuk, ısrarla ateşkes... Artık dayanamadım, “Gönder bir heyet, biz bu heyetle bunları konuşalım. Ateşkesi biz bir terör örgütüyle konuşmayız” dedim. Onlar şöyle bir şeyde direniyorlar. Önce ateşkesi ilan edelim ondan sonra diğer konuları görüşelim. Ben Sayın Trump’a dedim ki önce ateşkesi ilan edip daha sonra diğer konuları görüşelim olmaz. Bir defa müzakere adabına da terstir. Önce anlaşacağız, ondan sonra ateşkesi konuşacağız. Onun için heyeti gönderip heyette bulunan arkadaşlarımız müzakere etsinler dedim. Tabi muhatabı muhatabı ile görüşecek.”

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