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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılışında konuşuyor

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. Serginin açılışında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Saygıdeğer Prenses Akiko, hanımefendiler beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. G20 Zirvesi münasebetiyle bir kez daha Japonya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ara Güler sergisine ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu amaçla 2019 senesini Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacağız.

Daha evvel Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır. 

90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır."

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