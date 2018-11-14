CHP'nin 140 belediye baÅŸkan adayÄ± belli oldu

CHP Parti Meclisi, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±. PM toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda 140 belediye baÅŸkan adayÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 1 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve 10 il belediye baÅŸkan adayÄ± da belirlendi.Â



Buna gÃ¶reÂBalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ahmet AkÄ±n, Artvin Belediye BaÅŸkan adayÄ± Demirhan ElÃ§i, Batman Belediye BaÅŸkan adayÄ± Enver Erdem, BingÃ¶l Belediye BaÅŸkan adayÄ± Vahdettin Uzunyayla, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Belediye BaÅŸkan adayÄ± Bedri AÄŸaÃ§, UÅŸak Belediye BaÅŸkan adayÄ± AsÄ±m KalelioÄŸlu, Erzincan Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ä°smail TaÅŸ, KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mehmet Durum, Burdur Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ali Orkun Ercengiz, Giresun Belediye BaÅŸkan adayÄ± Kerim Aksu, YalovaÂ Belediye BaÅŸkan adayÄ± Vefa Salman oldu. Listede 33 mevcut belediye baÅŸkan adayÄ± ise yerini korudu.Â



CHP'nin belirlenen 140 il, ilÃ§e ve belde belediye baÅŸkan adayÄ± sÄ±rasÄ±yla ÅŸÃ¶yle:



1 Adana Ä°mamoÄŸlu KasÄ±m KarakÃ¶se

2 Adana TufanbeyliÂ Â Â Â Â Â Â Ahmet AktÃ¼rk

3 AdÄ±yaman Ã‡elikhan PÄ±narbaÅŸÄ± Mahmut Alan

4 AdÄ±yaman TutÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Mehmet KÄ±lÄ±Ã§ (CHP Belediyesi)

5 AdÄ±yaman Besni Åžambayat Nejdet ArÄ±cÄ± (Mevcut BaÅŸkan)

6 AdÄ±yaman BesniÂ Â Â Â Â Â Â Â Vakkas Acar (Kesmetepe Belelediye BaÅŸkanÄ±)

7 Afyonkarahisar SÃ¼lÃ¼menli Â Ä°smail Ã–zakman

8 Afyonkarahisar Ã‡ay PazaraÄŸaÃ§ Fahrettin Mutlu

9 AÄŸrÄ± TutakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Erkan Sayan

10 AÄŸrÄ± TaÅŸlÄ±Ã§ayÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Kubbettin TekgÃ¼l

11 Aksaray Merkez TaÅŸpÄ±narÂ Cihan YÃ¼ksel (Mevcut BaÅŸkan)

12 Aksaray Merkez YeÅŸiltepe Tahsin Ã‡elik (Mevcut BaÅŸkan)

13 Aksaray Merkez YeÅŸilovaÂ Sibel MuÅŸtu

14 Amasya MerzifonÂ Â Â Â Â Â Â Alp KargÄ± (Mevcut BaÅŸkan)

15 Ankara Ã‡ankaya Alper TaÅŸdelen (Mevcut BaÅŸkan)

16 Ankara Yenimahalle Fethi YaÅŸar (Mevcut BaÅŸkan)

17 Ankara ElmadaÄŸ Adem BarÄ±ÅŸ AÅŸkÄ±n

18 Antalya Manavgat SÃ¼krÃ¼ SÃ¶zen (Mevcut BaÅŸkan)

19 Antalya Kemer Mustafa GÃ¼l (Mevcut BaÅŸkan)

20 Ardahan GÃ¶le KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Engin SarÄ±kaya

21 Artvin KemalpaÅŸa ErgÃ¼l AkÃ§iÃ§ek (Mevcut BaÅŸkan)

22 AydÄ±n KoÃ§arlÄ± Mutlu Ã–ztÃ¼rk (Mevcut BaÅŸkan)

23 BalÄ±kesir Balya Orhan Gaga

24 BalÄ±kesir Havran Bedri Åžahin

25 BalÄ±kesir Manyas Tancan BarÃ§Ä±n (Mevcut BaÅŸkan)

26 BalÄ±kesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 BartÄ±n KurucaÅŸile Nergis Kartal

28 Batman GercÃ¼ÅŸ Hamdiye Ã–ner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman BeÅŸiri Genco Ã–zel

31 Batman Kozluk SavaÅŸ Durmaz

32 Batman Sason Adnan YaÅŸar

33 Bilecik Ä°nhisar Ayhan Ã–dÃ¼bek

34 BingÃ¶l Yayladere Sabri AkyÃ¼rek (Mevcut BaÅŸkan)

35 BingÃ¶l Yedisu Veysel Yaygan

36 BingÃ¶l KiÄŸÄ± Â Â Â Â YÄ±lmaz GÃ¼ndÃ¼z (Mevcut BaÅŸkan)

37 Bitlis Adilcevaz AydÄ±nlar Ä°smet Ã–zÃ§alÄ±mlÄ±

38 Bitlis Mutki KavakbaÅŸÄ± Mezher Ã–zdeÅŸ

39 Bitlis GÃ¼roymak GÃ¼nkÄ±rÄ± Servet BaÅŸelÃ§in

40 Bitlis GÃ¼roymak GÃ¶lbaÅŸÄ± Cuma Siri

41 Burdur Bucak KÄ±zÄ±lkaya Åžeref CoÅŸar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut (Mevcut BaÅŸkan)

43 Bolu Mudurnu Mehmet Ä°negÃ¶l (Mevcut BaÅŸkan)

44 Bolu YeniÃ§aÄŸa Adnan GÃ¼ngÃ¶r

45 Bolu DÃ¶rtdivan Ä°lyas Ã–zalp

46 Bursa Orhangazi Åžaban Ã‡etin Ã‡oklar

47 Bursa HarmancÄ±k Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan KoÃ§

49 Ã‡anakkale Ã‡an BÃ¼lent Ã–z

50 Ã‡anakkale Ã‡an Terzialan Feride DemirbaÅŸ

51 Ã‡anakkale AyvacÄ±k Mesut Bayram

52 Ã‡anakkale Ezine Halil BÃ¼yÃ¼kerol

53 Ã‡anakkale Lapseki Ã‡ardak Metin Semerci

54 Ã‡ankÄ±rÄ± Eldivan Afife ÃœlkÃ¼ KavalalÄ±

55 Ã‡ankÄ±rÄ± KurÅŸunlu Tevfik Metin AktaÅŸ

56 Denizli Serinhisar HÃ¼seyin Gemi

57 Denizli Ã‡ivril Ã–mer KÃ¶seoÄŸlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet DivarcÄ±

59 Denizli GÃ¼ney Mustafa Urtekin

60 DiyarbakÄ±r Ã‡Ã¼ngÃ¼ÅŸ Muhiddin YÄ±ldÄ±rÄ±m

61 DÃ¼zce AkÃ§akoca Fikret Albayrak

62 DÃ¼zce GÃ¶lyaka Abdullah Åžahin

63 EskiÅŸehir Han Erdal ÅžanlÄ± (Mevcut BaÅŸkan)

64 EskiÅŸehir Mahmudiye Ä°shak GÃ¼ndoÄŸan (Mevcut BaÅŸkan)

65 EskiÅŸehir OdunpazarÄ± KazÄ±m Kurt (Mevcut BaÅŸkan)

66 EskiÅŸehir TepebaÅŸÄ± Ahmet AtaÃ§ (Mevcut BaÅŸkan)

67 Gaziantep KarkamÄ±ÅŸ Ali DoÄŸan

68 Gaziantep Araban Hasan DoÄŸru

69 Giresun Tirebolu Burhan TakÄ±r

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Åžiran HÃ¼seyin Kaya

72 Hatay AntakyaÂ Â Â Â Â Â Hikmet HatunoÄŸlu

73 KahramanmaraÅŸ AndÄ±rÄ±n Ahmet RÃ¼zgar

74 KahramanmaraÅŸ Elbistan Onur GÃ¼rbÃ¼z

75 Kars ArpaÃ§ay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Â Â Â Â OÄŸuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani Ä°lhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt GÃ¼venÃ§ Demirezen

79 Kayseri BÃ¼nyan Mustafa NaldÄ±z

80 Kayseri Felahiye Kerim KarakoÃ§

81 Kocaeli DarÄ±ca Yakup TÃ¶rk

82 Kocaeli KaramÃ¼rsel Ahmet Ã‡alÄ±k

83 KarabÃ¼k YeniceYortanpazarÄ± Ä°smail Elemen

84 KÃ¼tahya DumlupÄ±nar Zekeriya YÄ±lmaz

85 KÃ¼tahya DomaniÃ§ Mustafa Temel ErgÃ¼n

86 KÃ¼tahya DomaniÃ§ Ã‡ukurca Ceyhun ErgÃ¼n

87 KÃ¼tahya AltÄ±ntaÅŸ DoÄŸan Akbunar

88 KÄ±rÄ±kkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Ordu FatsaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Ahmet Canbaz

90 Ordu AybastÄ±Â Â Â Â Â Â Â Ã–zdilek AydoÄŸan

91 Ordu GÃ¶lkÃ¶yÂ Â Â Â Â Â Â Cengiz SarÄ±yer

92 Ordu AkkuÅŸÂ Â Â Â Â Â Â Â Bayram GÃ¶rÃ¼r

93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

94 Sakarya KarapÃ¼rÃ§ek Nizamettin YÄ±ldÄ±z

95 Samsun Yakakent Ramazan Åžensoy

96 Samsun Ã‡arÅŸamba Altan Karabulut

97 Sinop Erfelek Muzaffer ÅžimÅŸek (Mevcut BaÅŸkan)

98 Sinop Gerze Osman BelovacÄ±klÄ± (Mevcut BaÅŸkan)

99 Sivas Gemerek Ã‡epni GÃ¼lbeden YÃ¼ksel (CHP Belediyesi)

100 Sivas Ä°mranlÄ± Murat AÃ§Ä±l

101 Sivas ÅžarkÄ±ÅŸla Ayfer Temel

102 ÅžanlÄ±urfa Hilvan Abuzer Bebe

103 ÅžanlÄ±urfa AkÃ§akale Ahmet GeÃ§it

104 ÅžanlÄ±urfa Halfeti Ekrem MorÃ§iÃ§ek

105 ÅžanlÄ±urfa SuruÃ§ Kemal EÅŸsiz

106 ÅžanlÄ±urfa Harran Mehmet Ä°ngin

107 ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir Åžehmus DodukanlÄ±oÄŸlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik (CHP Belediyesi)

110 Tunceli Mazgirt Ä°smail Toprak

111 UÅŸak EÅŸme Â Â Â Â YÄ±lmaz Tozan

112 UÅŸak SivaslÄ± Â Â Â Â Â PÄ±narbaÅŸÄ± Naci AkyÃ¼rek (Mevcut BaÅŸkan)

113 UÅŸak SivaslÄ± Â Â Â Â Â SelÃ§ikler Ä°brahim KÃ¶kÃ§Ã¼

114 UÅŸak EÅŸme YeleÄŸenÂ Â Â Â Feyzi Kaya(Mevcut BaÅŸkan)

115 UÅŸak Banaz KÄ±zÄ±lcasÃ¶ÄŸÃ¼t Ã–mer BiÃ§er (Mevcut BaÅŸkan)

116 Van Ã‡aldÄ±ran Muhamed AladaÄŸ

117 Yalova Armutlu Ali Ã‡etinkaya

118 Yalova AltÄ±nova Kaytazdere Ali Kangal (Mevcut BaÅŸkan)

119 Yalova AltÄ±nova SubaÅŸÄ± Turan Canbay

120 Yalova Ã‡Ä±narÃ§Ä±k Avni Kurt (Mevcut BaÅŸkan)

121 Yalova Ã‡Ä±narcÄ±k Koru Kamil Yaman (Mevcut BaÅŸkan)

122 Yalova Ã‡iftlikkÃ¶y Nedim GÃ¼ler

123 Zonguldak Devrek Ã‡aydeÄŸirmeni Hayrettin Ã‡ataklÄ±

124 Zonguldak Ã‡aycuma Saltukova Alim GenÃ§

125 Zonguldak AlaplÄ± GÃ¼meli Ahmet Saydam (Mevcut BaÅŸkan)

126 Zonguldak Kozlu Cengiz BankÂ 127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati AÃ§Ä±kgÃ¶z

128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan KÄ±lÄ±Ã§(Mevcut BaÅŸkan)

129 Zonguldak Kilimli Ã‡atalaÄŸzÄ± Adnan AkgÃ¼n (Mevcut BaÅŸkan)

130 BalÄ±kesir BÅžB Ahmet AkÄ±n Milletvekili

131 Artvin Merkez Demirhan ElÃ§in

132 Batman Merkez Enver Erdem

133 BingÃ¶l Merkez Vahdettin Uzunyayla

134 GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Merkez Bedri AÄŸaÃ§

135 UÅŸak Merkez AsÄ±m KalelioÄŸlu

136 Erzincan Merkez Ä°smail TaÅŸ

137 KarabÃ¼k Merkez Mehmet Durum

138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz (Mevcut BaÅŸkan)

139 Giresun Merkez Kerim Aksu (Mevcut BaÅŸkan)

140 Yalova Merkez Vefa Salman (Mevcut BaÅŸkan)

AHMET AKIN'DAN Ä°LK DEÄžERLENDÄ°RME

CHP'li AkÄ±n, ilk deÄŸerlendirmesinde, "ArtÄ±k kaybetmek yok, kazanan bir BalÄ±kesir iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.



BalÄ±kesir'de uzun zamandÄ±r beklenen 'CHP'nin adayÄ± kim olacak' sorusu cevap buldu. Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ile CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve BalÄ±kesir Milletvekili Ahmet AkÄ±n, BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday oldu. Ä°lk deÄŸerlendirmesini Ä°HA'ya yapan AkÄ±n, "Ä°nsanlarÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmadan, 1 milyonu aÅŸkÄ±n nÃ¼fusu ile TÃ¼rkiye'yi doyuran il BalÄ±kesir iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. KÃ¶ylÃ¼sÃ¼, Ã§iftÃ§isi, etÃ§isi, sÃ¼tÃ§Ã¼sÃ¼, emeklisi, esnafÄ± ile herkesi kucaklÄ±yorum. Onlar kazansÄ±n, onlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lsÃ¼n diye adayÄ±m. Projelerimiz hazÄ±r, yakÄ±nda hepsini vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Milletvekili olurken de sÃ¶yledim 'BalÄ±kesir benim ailem.' ArtÄ±k kaybetmek yok, kazanan bir BalÄ±kesir iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

AHMET AKIN KÄ°MDÄ°R



1973 yÄ±lÄ±nda BalÄ±kesir'in GÃ¶nen ilÃ§esinde doÄŸdu. Ä°lk ve ortaokul eÄŸitimlerini GÃ¶nen'de tamamladÄ±ktan sonra Ä°zmir AtatÃ¼rk Lisesi'nden mezun oldu. Ä°ngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eÄŸitimleri aldÄ±. Beykent Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimime devam etmektedir. BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi'nde siyaset eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. Ä°spanya'da farklÄ± tarihlerde 'Yenilenebilir Enerji KaynaklarÄ± ve Ãœretimi' Ã¼zerine birÃ§ok eÄŸitim ve seminerlere katÄ±ldÄ±. Enerji alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren Ã¶zel sektÃ¶r kuruluÅŸlarÄ±nda Genel MÃ¼dÃ¼r, uluslararasÄ± alanda faaliyet gÃ¶steren holdinglerde CEO ve YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi olarak gÃ¶rev aldÄ±. Ãœlkemizin enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sona erdirecek, Ã§evreye duyarlÄ± ve daha ekonomik elektrik Ã¼retim projeleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. 25, 26 ve 27'nci dÃ¶nem CHP BalÄ±kesir Milletvekili olarak seÃ§ildi. 26. DÃ¶nem'de Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbÃ¼sleri Komisyonu ve DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu ÃœyeliÄŸi yaptÄ±.



AkÄ±n Ä°ngilizce, Ä°spanyolca ve Ä°talyanca bilmektedir. Evli ve iki Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.





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