Son dakika... CHP'li Özgür Özel tepki gören kanun teklifini geri çekti

Özel’in verdiği 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde “Yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerinin, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idari yargı hâkim ve savcılıklarına atanması, bir defaya mahsus olmak üzere bu meslekleri yapan kişilere yaş şartı aranmaksızın, “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” ve “İdari Yargı Ön Sınavı”na girme hakkı tanınması, adalet komisyonlarına, komisyonun görev alanına ilişkin faaliyette bulunan yetkili sendikanın bir temsilcisinin katılabilmesi amaçlanmaktadır” ifadesi yer aldı.

Teklif tartışmaları da beraberinde getirdi. Teklif sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Kanun teklifi, “Özgür Özel, eczane çıraklarının eczacı, doktor olabilmesi için teklif versin”, “Özgür Özel yazı işleri müdürlerinin, zabıt katiplerinin, avukat, hâkim, savcı olabilmesi için kanun teklifi vermiş. Sanırım bu kriterlere uyan tanıdıkları var, ‘bir defaya mahsus’ dediğine göre” gibi tepkilere neden oldu.

TWITTER'DAN AÇIKLADI: TEKLİFİMİ GERİ ÇEKİYORUM

Tepkiler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, kanun teklifini “talep ve telkinleri dikkate alarak” geri çektiğini açıkladı. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi niyetle verdiğim, ancak sosyal medyada içinde olmayan hükümler varmış gibi eleştirilen kanun teklifimi tüm yönleriyle ve tüm taraflarla yeniden ele almak amacıyla; çok değer verdiğim baro başkanlarımızın talep ve telkinlerini de dikkate alarak geri çekiyorum” dedi.

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