CHP’li Özel’den tepki çeken kanun teklifi

Özel’in verdiği 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, “Yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerinin, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idari yargı hâkim ve savcılıklarına atanması, bir defaya mahsus olmak üzere bu meslekleri yapan kişilere yaş şartı aranmaksızın, “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” ve “İdari Yargı Ön Sınavı”na girme hakkı tanınması, adalet komisyonlarına, komisyonun görev alanına ilişkin faaliyette bulunan yetkili sendikanın bir temsilcisinin katılabilmesi amaçlanmaktadır” ifadesi

yer aldı.

Teklif tartışmaları da beraberinde getirdi. Teklif sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Kanun teklifi, “Özgür Özel, eczane çıraklarının eczacı, doktor olabilmesi için teklif versin”, “Özgür Özel yazı işleri müdürlerinin, zabıt katiplerinin, avukat, hâkim, savcı olabilmesi için kanun teklifi vermiş. Sanırım bu kriterlere uyan tanıdıkları var, ‘bir defaya mahsus’ dediğine göre” gibi tepkilere neden oldu.

KANUNDAKİ ŞARTLAR KORUNUYOR

Tepkiler üzerine Özel Twitter hesabından açıklama yaptı: “Maksatlı biçimde çarpıtılan teklifimiz mevcut kanunlarda hâkim ve savcı olabilme koşullarını sağlayan zabıt katipleri ve yazı işleri müdürlerinin yaş şartından doğan mağduriyetlerini gidermektedir. Kanunda belirtilen mezuniyet şartı ve sınava girme koşulu aynen korunmaktadır.”