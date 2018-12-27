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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.12.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Son dakika... CHP'de önemli gün

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Son dakika... CHP'de önemli gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı tanıtımında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Yönetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek Beylikdüzü yedi rengi orada tutan arkadaşımız. İstanbul’u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımızı çok şey var" dedi. Ekrem İmamoğlu ise, "Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul ve tüm hemşehrilerimize olacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satır başları:

İstanbul korunması gereken bir kenttir. İstanbul Türkiye’nin dinamosu olan bir kenttir. Ekonominin kültürün sporun can damarı. İstanbul’u yönetmek için bilgi birikim ve deneyime ihtiyacımız var.

Çalışanların zamanlarının büyük kısmının trafikte geçiriyor. Bu tablonun değişmesi lazım. İstanbul aynı zamanda tarihi doğası kültürü yağmalanan bir kent bunu düzeltmemiz lazım. Bu tarihi bir görevdir. Fatih yağmalayın diye almadı. İstanbul’u betona dönüştürün diye almadı. İstanbul’u yönetmek sıradan bir olay değil.

İstanbul eğer 3 imparatorluğunun başkentliğini yaptıysa en köklü dünyadaki ender kentlerden biridir. Karar alırken bu tarihsel kültürü göz önünde tutmak gerekir. Yönetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi. Evet. Örnek Beylikdüzü yedi rengi orada tutan arkadaşımız:. İstanbul’u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımızı çok şey var. Para var mı? Kesinlikle var.

Kul hakkı yemezseniz İstanbul’un sermayesi gücü vardır. Bunu Ekrem İmamoğlu arkadaşımızı büyük bir yetkinlikle yerine getirecektir. Üreteceksiniz ve istihdam yaratacaksınız. Örnek mi istiyorsunuz. Beylikdüzü… Belediyecilik üretmek ve istihdam yaratmak demektir. İlla fabrika kurmak değil… Binlerce evladımızı işim yok diye ortalıkta gezmeyecek.

Ekrem İmamoğlu... Sana güveniyoruz.

EKREM İMAMOĞLU: BUGÜN TARİHİ BİR GÜN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu konuştu.

İmamoğlu şunları söyledi:

Buradan bu salondan bizi ekranların başından izleyen tüm İstanbullulara sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul ve tüm hemşehrilerimize olacaktır.

94 gün sonra oy kabinine girecek perdeyi çekecek ve İstanbul’un bir sonraki seçme şansınız bulacaksınız.

Ben İstanbul büyükşehir başkanlığına adayım. Değişim zamanının geldiğini görüyorum. Yeni bir sayfa açmanın zamanım geldiğini ben de biliyorum.

Bu kent içinde yaşayanların hayat kalitesi düşürüldü, doğası tahrip edildi, kaynakları hoyratça harcandı, ayrıştırıldı. Böyle devam edemez. İstanbul bu yolla dünya kenti olamaz. İstanbul Türkiye ekonomisinin motor gücü, İstanbul durursa Türkiye durur. İstanbul, Ankara’dan yönetilemez. İstanbul eski model yöneticiler tarafından yönetilemez yönetilemiyor. Günü birlik kararlarla da yönetilemiyor. Bu şehir genç dinamik yöneticiler tarafından yönetilebilir.

Ben cesaretimizi bu kentin insanlarından alıyorum. O insanların iyiye güzele duyduğu ihtiyaçtan alıyorum. Ben bu şehrin insanlarına inanıyorum. Sizlere gençlere kadınlara emekçilerine esnafa her yaştan her hayat tarzından hemşehrilerime yürekten inanıyorum.

Sandık başından gitmekten vazgeçmiş insanlar varmış. Yok öyle bir şey. Umutsuzluğu içinizden atın. Birlikte çalışacağız birlikte kazanacağız. Hep birlikte başaracağız. Ben İstanbul'u yönetmeye talipsem bunun nedeni etrafımda kendiliğinden oluşan ve çığ gibi büyüyen İstanbul ittifakıdır. Bu ittifakın içinde her görüşten insan var.

Benim için halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir.

BEŞ HEDEF

İstanbul’la ilgili 5 büyük hedefim var.
1-İstanbul’un trafik sorunu çözmek
2- İstanbul’daki kent yoksulluğuyla mücadele etmek
3-Doğru kentsel planlama ile çevre, imar, deprem sorunu çözmek
4-İşsizlik sorunu çözmek.
5-İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek. Kültür, sanat, spor faaliyetlerini tüm İstanbul’a yaymak.

Bunları 5 temel anlayışıyla yapacağım. Kent anayasası, insana saygı, demokratik kalıtımla, yaşam kalitesi öncülüğüyle…

Göreve geldiğim gün bu şehirde yaşayan herkese eşit fırsatlar tanıyacağımızı bilin. Katılımcı, yeni nesil belediyecilik vaat ediyoruz. Birlikte yönetilen bir anlayış vaat ediyoruz. İstanbul’u İstanbullularla birlikte İstanbul’da yönetme sözü veriyorum. İstanbullulara yaptığı işi özenle yapan, sorumluluklarını bilen, kibirden arınmış, liyakat sahibi genç bir yönetim kadrosu vaat ediyorum. Bu kent çok kısa zamanda dünya kenti olacak. Mahalle meclisleri kuracağız.

Küresel İstanbul Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi’ni kuracağız. İnovasyon alanlarında girişimciliğin destekçisi olacağız. Merkezdeki standartları şehre yayacağız.

Trafik bu kentin kaderi olamaz. Her birimizin hayatından ortalama 2 saat çalındığını biliyoruz. Bu trafik sorununu kararlılıkla ve inançla çözeceğiz.

Çok önemli gibi önümüze konulan projeler zamanla soruna dönüşüyor. Orada katılımcılık ve şeffaflık yok. Benim hayalim İstanbulluların mutlu ve özgür olduğu bir İstanbul.

Çevrenin ranta kurban edilmediği yönetim anlayışı vaat ediyorum. Bu kentte yaşayan her ferdin hak ve özgürlüklerin güvencesi olan yönetim vaat ediyorum.

İstanbul büyükşehir belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerimin işine emeğine dokunmayacağız. Belediyelerimize talimat verdiniz. Asgari ücreti 220 lira olarak ilan ettiniz. Göreve geldiğimiz ilk gün yerine getirmeye söz veriyorum. Üç aylık kayıplarını da karşılayacağız.

Benim hayalimdeki İstanbul, herkese fırsat eşitliği sağlayabilen İstanbul. Cumhuriyet’e sahip çıkan bir anlayış vaat ediyorum.

Sosyal belediyecilik vaat ediyorum. Gençleri yanımda istiyorum. Kol kola gezeceğiz. Göreceksiniz siz kazanacaksınız.  İstanbul kadın dostu kent olacak. İstanbul kadınlar için güvenli kent haline gelecek. Kadınlar ayağa kalkacak, kadınlar yürüyecek. Ben kadınların değiştirici gücüne çok inanıyorum. Kimseye ayırmayan, herkesin sesine kulak veren, değer verdiğiniz emanete kaynaklara sahip çıkan bir yönetim inşa edeceğiz.

 

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