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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN
16.01.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Son dakika... CHP'de 70 belediye başkan adayı daha belli oldu

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Son dakika... CHP'de 70 belediye başkan adayı daha belli oldu

CHP'nin 70 belediye başkan adayı daha belli oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Veysi Aghan olduğu belirtildi.

CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen isimler şöyle:

Adıyaman / Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer
Aksaray / Eskil Yakup Gök
Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay
Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök
Aksaray /Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi
Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu
Amasya / Taşova Ömer Özalp
Antalya / Kepez Murat Dinç
Balıkesir / Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
Balıkesir / Marmara Yakup Aksu
Bartın Merkez Mehmet Arslan
Bartın / Amasra Recai Çakır
Bingöl / Karlıova Ahmet Karabulak
Bingöl / Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan
Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin
Bitlis / Güroymak Mehmet Şefik Aysoy
Bitlis / Hizan Servet Özdemir
Bolu / Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
Çankırı / Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu
Denizli / Honaz Yüksel Kepenek
Denizli / Babadağ Ali Atlı
Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan
Diyarbakır / Bağlar Hebun Kaplan
Diyarbakır / Bismil Selim Yılmaz
Diyarbakır / Kocaköy Muhyettin Çelik
Elazığ / Palu Adnan Karadağ
Erzincan / Üzümlü Elif İnci Utlu
Erzincan / Çayırlı Nihat Alptekin
Erzincan / Refahiye Yavuz Dumanlı
Erzincan / Tercan Derya Kırdım
Erzincan / Kemah Ali Sin
Erzincan / İliç Gökmen Yıldırım
Giresun / Espiye Soğukpınar Mustafa Eyice
Hakkari / Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan
Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik
İzmir / Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı
izmir / Aliağa Özcan Durmaz
İzmir / Kınık Ahmet Özkan
İzmir / Ödemiş Muhittin Cumhur Şener
Kahramanmaraş / Ekinözü Fatih Vicdan
Kars Merkez Taner Toraman
Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk
Kırıkkale / Çelebi Oktay Babadağ
Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu
Konya / Kulu Galip Polat
Kütahya / Simav Gülcan Bütün
Mersin / Aydıncık Abdullah Servili
Mersin / Çamlıyayla İslam Sarı
Muğla / Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi
Muğla / Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi
Muğla / Köyceğiz Hüseyin Erol
Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler
Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok
Nevşehir / Kozaklı Bülent Öcal
Nevşehir / Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok
Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş
Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar
Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya
Ordu / İkizce Mustafa Kaynar
Ordu / Altınordu Birol Yılmaz
Sivas / Doğanşar Erdal Öztürk
Şırnak / Silopi Başverimli Süleyman Bayrak
Şırnak / İdil Karalar Ekrem Sağlam
Tokat / Zile Şükrü Sargın
Trabzon / Çaykara Hasan Düzgün
Trabzon / Tonya Şuaib Aydın
Yalova Merkez Kadıköy Taner Ozan
Yalova / Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu
Yozgat / Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek
Yozgat / Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz

Son dakika... CHPde 70 belediye başkan adayı daha belli oldu

Son dakika... CHPde 70 belediye başkan adayı daha belli oldu

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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