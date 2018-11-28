Son dakika: Binbaşı'yı şehit eden terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bunlardan birinin Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden terörist, diğerinin ise gri listede aranan bir terörist olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, 'Muş Malazgirt Tatargazi köyünde yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 27.07.2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer terörist ise, "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi. ' denildi.
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