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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
20.12.2018 - 19:02, Son Güncelleme:

Köprü cezalarıyla ilgili son dakika açıklaması: Cezalar affedilecek, paralar geri ödenecek

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü cezaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz." diye konuştu. Yıldırım, "Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle bir araya geldi. Yıldırım, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeyi açıkladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım şunları söyledi: 

(Cezalı köprü geçişleri) Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var.

Bu iki konunun düzeltilmeye ihtiyacı var. Bu mağduriyeti yaşayan 310 bin'in üzerindeki İstanbullunun, sadece burada bulunan 18 arkadaşımızla, bu işi konuştuk. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık.

"CEZALAR AFFEDİLECEK, PARALAR GERİ ÖDENECEK"

Benim bu konuyla ilk işim inşallah bir düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz.

İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi. Davalardan feragat edeceksiniz. Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir gazetecinin istifa edeceği yönündeki sorusuna ise "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Yalan yanlış haberlere itibar etmemize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanlar sayısı arttı. Hatta fal baktıranlar bile var." diye yanıtladı.

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza
Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza!
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