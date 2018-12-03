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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
03.12.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) geçişi yasak olan binlerce hafif ticari araç sahibi şu sıralar şok geçiriyor. Aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan araç sahiplerine, her geçiş için 600 lira ceza kesiliyor. 2017 yılı başında başlayan uygulamadan habersiz olan çok sayıda kişi, durumu yeni fark etti. 50 bin lira ceza gelen de var 200 bin lira gelen de. Tebligatları yeni yeni almaya başlayan araç sahipleri yapılandırma sürecini de kaçırdı.

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklandı. Söz konusu araçlar, genelde yük taşımacılığından kullanılan hafif ticari araçlar. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine ulaşan tebligatlardan veya sistemden yaptıkları sorgulamadan durumun farkını vardı. Piyasa değeri 30-35 bin lira olan bir araç için gelen ceza tutarı 150-200 bin lirayı buluyor. Her sabah sistemden sorgulama yapan araç sahipleri, sorunun çözümünü bekliyor.

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza


BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİRDİ
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kesilen cezaların aks aralığı 3,2 metrenin üstündeki hafif ticari araçları kapsadığını söyledi. Ağaoğlu “Burada birkaç sorun söz konusu. Öncelikle, bu araçların geçişinin yasak olduğuna bir bildirim yapılmadığı anlaşılıyor. İkincisi, cezalı geçildiği halde tüketiciye yine bildirilmiş. Oysa, çok basit bir biçimde SMS yöntemi ile bu bildirim yapılabilirdi veya e-devlet sistemi üzerinden de bu bildirim yapılabilirdi. Gelen evraklardan bakıyoruz, cezalar toplu halde gönderilmiş. 200 bin TL ceza gelen araç olduğunu gördük” dedi.
Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza


BELLİ SAATLERLE SINIRLI TUTULABİLİR
Ağaoğlu, gelen yüklü cezalar yakın zaman önce gelmeye başladığı için bir çok tüketicinin, yapılandırma fırsatını da kaçırdığını kaydetti. Ağaoğlu “Bu konuda yüzlerce mağdur ile görüştüm. Bazı kişiler, trafik polisinin kendilerine ‘geçebilirsiniz’ dediğini söylüyor. Öte yandan bu araçlar için getirilen geçiş yasağı belli saatler ile sınırlı tutulabilir” şeklinde konuştu.

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza


500 BİN LİRAYI BULUR
30 yıldır nakliye işi yaptığını söyleyen Doğan Kılınç “Benim evim Kadıköy’de iş yerim ise Karaköy’de. Bizde nakliye işi yaptığımız 4 araç var. Bu araçlardan birisinin cezalı olduğunu fark ettik. İşimiz gereği, yılda 500 sefer yapıyoruz iki yaka arasında. 2017’nin ilk 10 ayı için 25 bin lira ceza gelmiş. 2018’de gelecek ceza ile birlikte bu tutar 400-500 bin lirayı bulur. Aracın değeri ise 35 bin TL. Her cezalı geçişte geçen yol 600 lira kesilmiş. Bu yıl için ise bu tutar 900 TL olmuş. Bu parayı ödememizin imkanı yok. Ancak bir yapılandırma vs olursa belki…”

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza

Cezanın kesildiği araçlardan biri...

TESADÜFEN GÖRDÜM
Kılınç konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Düşünün, yük almışız 300-400 liraya, ama kesilen ceza 600 TL ve bundan haberimiz yok. Bu durumda olan binlerce kişi var. Ve halen, bilmediği için geçen de var. Cezalı olduğunu bilseydik kesinlikle geçmezdik. Cezalı geçtiğimizi de tesadüfen öğrendik. Gelen herhangi bir SMS bildirimi vs olmadı. Bir arkadaşımın uyarısı sonrası siteye gördüm ve rakamı görünce şoke oldum. Durumu fark edince iş için üçüncü köprüyü kullanıyoruz. Akşamları ise eve, vapura binerek gidiyorum” dedi.

Binlerce araç sahibi şok geçiriyor: Fiyatı 35 bin lira olan araca 200 bin lira ceza

Cem Güner, sisteme her sabah baktığında, yeni bir rakam ile karşılaştığını söyledi.

HER GÜN RAKAM ARTIYOR
İki nakliye aracı ile Ümraniye’de faaliyet gösterdiğini aktaran Cem Gül ise “İki aracımız vardı birini sattım. Gelen ceza tutarı şimdilik 56 bin TL. Sistemden her sabah bakıyorum, yeni cezalar yazılıyor. 2018’i de dahil ettiğimizde toplam kesilmiş olacak ceza tutarı 90 bini bulur. Bizim günlük kazancımız 150-200 lira. O da her gün yük çıkarsa. Düşünün, Ümraniye’den Levent’e yük alıyoruz. Bu işin bedeli 200-300 lira. Kesilen ceza ise 600 lira. Tebligatı aldıktan sonra 10 bin liraya yakın ödedim. Eğer ödemezsem, aracın muayenesini yaptıramam, araca haciz kararı alınabilir, iş yapamayız” dedi.

BİNLERCE MAĞDUR VAR
Cem Gül, kesilen cezaların 23 ay sonra toplu halde gelmesinin kendileri için ağır bir yük olduğunu kaydetti. Binlerce mağdur olduğunu düşündüklerini kaydeden Gül “Bu konuda Facebook’ta bir grup kurduk daha şimdiden 7 bine üyeye ulaştı. Ki haberi olmayan çok sayıda insan da var” dedi.

TEM'de çekici eylemiOto çekici hizmeti veren bir grup, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.TEM Otoyolu tır parkında bir araya gelen grup adına açıklama yapan Mürsel Balta, “En büyük sıkıntımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamıyor olmamız. Kullanan arkadaşlara büyük para cezaları geliyor. Araçlarımız ikinci köprüden geçemediğinden vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Vatandaşlar, araçlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çektirmek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz.” diye konuştu.Açıklamanın ardından korna çalarak konvoy halinde Kavacık'a kadar giden grup, burada dağıldı.
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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