Son dakika... Binali Yıldırım: Kimse Meclis'in sesini kısamaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Binali Yıldırım: Kimse Meclis'in sesini kısamaz
GeriGündem Son dakika... Binali Yıldırım: Kimse Meclis'in sesini kısamaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.10.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Son dakika... Binali Yıldırım: Kimse Meclis'in sesini kısamaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Binali Yıldırım: Kimse Meclis'in sesini kısamaz

TBMM, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uzun dönemli çalışmasına başladı. Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin bir kaç saniye geç açılması üzerine “Kimse TBMM’nin sesini kısamaz” diye espri yaparak konuşmasına başladı.

Meclis, 24 Haziran genel seçiminden sonra ant içme töreni, Olağanüstü Hal Yasası ve bedelli askerlikle ilgili iki zorunlu düzenlemeyi çıkarmış ve tatile girmişti. Genel Kurul bugün saat 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yeniden toplandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşma özetle şöyle :"Kimse TBMM'nin sesini kısamaz. Milli iradenin temsilcileri olan bizler bu yüce çatı altında yeni yasama dönemine başlamış bulunuyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgiyle selamlıyorum.Necip milletimizin birliğinin kardeşliğinin somut bir ifadesi olan bu meclis her zaman bir çare kapısı olmuştur. Burada sadece sorunlar değil, çözüm yolları da konuşulacaktır. Kahraman meclis İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde isabetli kararlar almıştır.FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Kur saldırısında Meclis dik durdu. Aziz milletimiz hep payidar olacak.

'GÜCÜMÜZÜ MİLLETTEN ALIYORUZ'

Aziz milletimiz başta olmak üzere, hükümetimiz, vatanını milletini bayrağını seven herkes 15 Temmuz'da ülkemize sahip çıkmıştır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Demokrasimize yönelen her saldırı bundan sonra da karşısında bu yüce meclisi bulacaktır.

'MİLLİ MESELERDE ASLA İTİLAFA DÜŞMEYİZ'

Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız konular da mutlaka olacaktır ama esas olan müzakere edip sonuçları ortaya koymak. Milli meselelerimizde asla itilafa düşemeyiz. Karar alana kadar herşeyi konuşuruz ama karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk oluruz.

'TÜRKİYE MAZLUMLARIN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR'

Aziz milletimiz bu çatı altında yaptığımız faaliyetleri büyük bir dikkatle takip etmektedir. Güçlünün hukukun üstünlüğünün yaygınlaştığı bir dünya düzeni görüyoruz. Türkiye mazlumların haklarını savunmaya devam ediyor. Bizler burada çalışırken, sınırlarımız içinde ve dışında umudunu bizlere bağlamış milyonları gözardı edemeyiz. Biz dünyaya söyleyecek sözü olan bir milletin evlatlarıyız. 

'ÜLKEMİZİN İTİBARINI KORUMAK ASLİ GÖREVİMİZ'

Ülkemiz küresel kaynaklı sıkıntıların başarıyla üstesinden gelmiştir. Bundan sonra da gelecektir. Yüce meclisimiz üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Uluslararası her platformu en etkin şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizin itibarını korumak asli görevlerimizden olacaktır. 8 Ekim'de Antalya'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Bölge sorunları ve küresel sorunları ele alacağız. 26 meclis başkanı ve meclis başkanları ile 600 civarında katılımcı bu toplantıda olacak.

YENİ SİSTEM

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistemin ilk milletvekilleri de bizler olarak TBMM'de sistemin ruhuna uygun olarak yasama, denetim odaklı çalışmalarımızı yürüteceğiz.Bu yasama Meclisinde milletvekili sayımız 600 olmuştur. 4 arkadaşımızın icrada görev almasıyla bu sayı 596'ya inmiş, 104 kadın milletvekili görev almıştır. Kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır. Kadın milletvekillerinin seçmen sayısıyla artacağına yürekten inanıyorum.

'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Yasama altyapımızı güçlendirdik. Yeni dönemde yapacak çok işimiz var. Milletvekillerine daha fazla sorumluluk düşüyor. Kanun teklifleri bu yüce çatı altında hazırlanacak. Tekliflerin kurula gelmesi sürecinde gruplarımıza çok büyük işler düşmektedir.

 

Son dakika... Binali Yıldırım: Kimse Meclisin sesini kısamaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uludağ'da şaşkına çeviren görüntü!

'Ölmek istemiyorum' diye paylaşım yapmıştı! Korkunç son

Polis başını kaldırmak isteyince böyle engelledi

Erdoğan, Almanya ziyaretini değerlendirdi: Bizim grup smaller olur