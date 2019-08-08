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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

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Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaşadıklarını dehşeti anlatırken ''Makam odamın duvarı yıkıldı'' dedi.

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  • Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
  • Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
  • Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
  • Denizli’deki depremin ardından ilk görüntüler geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik depremle ilgili şunları söyledi:
Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var çatılar çöktü derin çatlaklar oluştu o nedenle anonslar yapıyoruz vatandaşlarımızın evlere girmemesi için. Çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen içinde herhangi bir ölümlü ağır yaralanmalı bir durum söz konusu değil.Toplantı halindeydik. Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı. İlçe emniyetimizin giriş katına indi bütün duvar.”

Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı
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Son dakika... Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

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