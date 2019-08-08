Son dakika… Denizli’de deprem sonrası heyelan anı
Denizli’deki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan bir vatandaşın yoldan geçtiği sırada meydana gelirken cep telefonu ile görüntülendi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi. Deprem sırasında çekilen çok çarpıcı görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Deprem sırasında yolda seyir halinde olan bir vatandaş meydana gelen heyelanı böyle görüntüledi.
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