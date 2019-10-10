Barış Pınarı Harekatı'nda son durum... Çatışma sesleri ve dumanlar...
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yol kesildi. Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi. Öte yandan sınır hattında görev yapmak üzere gönderilen tanklardan oluşan askeri sevkiyat da devam etti.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
11 KÖY TEMİZLENDİ
Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.
İKMAL YOLU DA KESİLDİ
SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti. SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.
RASULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Barış Pınarı Harekatı'nda obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi.
Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Öte yandan sınır hattında görev yapmak üzere gönderilen tanklardan oluşan askeri sevkiyat da devam etti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesindeki sivillere yönelik gerçekleştirilen havanlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, yakınlarıyla da sohbet etti.
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