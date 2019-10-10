Son dakika... 11 köy daha terörden arındırıldı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ile Aşağı Kişto köyü terörden arındırıldı. Öğle saatlerinde Tel Abyad'daki El Yabse ve Tel Fander köyleri de terörden arındırılmıştı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, üç köy daha kurtarıldı.
Tel Abyad'daki Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ile aşağı Kişto köyleri YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.
SMO, köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.
Tel Abyad'daki El Yabse ve Tel Fander köyleri de öğle saatlerinde terörden arındırılmıştı.
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